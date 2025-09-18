Muestra fotográfica del Programa Envión en La Tosquera

Jóvenes delde La Tosquera inauguraron una muestra fotográfica en el Centro Municipal Marcelina Suárez, donde compartieron sus perspectivas sobre el barrio y la vida cotidiana. La exposición, que busca fomentar la creatividad y la inclusión, refleja la mirada particular de cada participante sobre su entorno.

La iniciativa permitió a los jóvenes expresar, a través de la fotografía, cómo perciben su comunidad, destacando la belleza de lo cotidiano y creando un espacio de encuentro con el arte. El proyecto contribuye al fortalecimiento de los vínculos comunitarios entre los participantes.

El evento contó con la presencia del secretario de Desarrollo de la Comunidad,, el delegado de Los Cazadores (La Tosquera),, y la coordinadora del Programa Envión,

La jornada culminó con la presentación musical de Leandro Flores, un joven talento local que representó a la ciudad en la 53ª edición del Certamen de Nuevos Valores Pre Cosquín 2025.



