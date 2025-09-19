Motociclista herido tras chocar con un automóvil

Un motociclista de 48 años resultó herido ayer por la tarde tras chocar con un automóvil en la esquina de Lavalle y Manuel Iglesias, en la localidad de San Pedro.

Según fuentes policiales, el accidente se produjo cuando un vehículo Nissan de color azul, conducido por un hombre de 53 años, colisionó con una motocicleta de 150cc. Tras el llamado de emergencia al 911, personal de la dependencia local acudió al lugar del hecho.

El conductor de la moto, que estaba consciente, fue trasladado al hospital local por una ambulancia, donde se le diagnosticaron escoriaciones en el rostro. La fiscalía local interviene en la causa para determinar las circunstancias del choque.