Motochorros golpearon a una mujer para robarle la moto y fueron detenidos

La policía detuvo a dos hombres de 23 y 25 años con frondosos antecedentes penales, que intentaron robarle la moto y pertenencias a una mujer de 52 años en la localidad de Río Tala, partido de San Pedro.

El hecho ocurrió ayer por la tarde, cuando agentes de la dependencia local y del Destacamento de Río Tala fueron alertados de un intento de robo en la Ruta 1001 y el acceso a la localidad. Al llegar al lugar, los efectivos lograron detener a los dos sospechosos.

Según fuentes policiales, los malvivientes agredieron físicamente a la víctima en su intento por sustraerle su motocicleta y sus pertenencias. A pesar de la agresión, la mujer sufrió solo lesiones leves.

La policía secuestró una motocicleta roja de 110 cc que, se presume, fue utilizada por los delincuentes para cometer el ilícito.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 7, a cargo del fiscal Servando Díaz, avaló el accionar policial. Los detenidos quedaron alojados en la Comisaría de San Pedro a disposición de la Justicia.