Mosquera: "Hay que cambiar las viejas mañas de la política"

Damián Mosquera, candidato de Nuevos Aires, emitió su voto este domingo en la Escuela Secundaria N°13 de San Pedro, y destacó el acompañamiento de su equipo de trabajo durante la campaña, aunque reconoció que fue una contienda “muy cortita” y con poco tiempo para recorrer los barrios.

“La verdad que fue una campaña muy breve, pero me siento muy acompañado por todo el grupo que se formó. Fue distinta, porque no tuvimos tiempo para recorrer todos los barrios, pero donde pudimos estar, la recepción de la gente fue muy buena”, afirmó Mosquera.

Al igual que otros referentes políticos, el candidato denunció irregularidades en el proceso electoral, especialmente con las boletas: “Nos pasa lo que le pasa a todo el mundo, nos dan vuelta las boletas, las esconden o directamente no están disponibles en algunos lugares. Es lo que uno quiere cambiar: esas viejas mañas que no deberían pasar. Nosotros deberíamos cuidar las boletas de todos los espacios y que la gente elija lo que quiere”.

En relación al desarrollo de la jornada electoral, destacó el trabajo conjunto con su equipo: “Estamos recorriendo y tratando de acompañar a los fiscales en todas las escuelas, para ayudarlos a todos. Ojalá que todo siga en paz y que tengamos una linda jornada democrática, que es lo más importante”.

Finalmente, el candidato agregó que está acompañado por su familia: “Siempre es importante contar con el apoyo de la familia en momentos como este”.