Martín Rivas: "Queremos marcar la diferencia con propuestas" (Video)

En la última jornada de campaña, Acuerdo Ciudadano reunió a su militancia y seguidores en el Espacio Cultural Wojtyla, ubicado en Pellegrini al 400.

El concejal y primer candidato de la lista, Martín Rivas, destacó que hay tres ejes fundamentales que proponen a los vecinos: "Queremos marcar una diferencia con propuestas. Desarrollo económico para redefinir la matriz fiscal impositiva desde el HCD para que lleguen empresas, pedidos de informes para resguardar los recursos de los sampedrinos y buscar transparencia, y la cercanía a la gente de barrios y localidades por temas cotidianos que también forman parte del trabajo cotidiano de los concejales".

Encargado de la Fiscalización, el también candidato Bruno Sciarra, sostuvo que cuentan "con un gran equipo que nos permite cubrir con gente propia el 80% de las mesas, pero con mucho trabajo, a pulmón, sin ningún padrino, ningún Ramanzini que nos ponga plata".

Rosario Stremel, segunda en la lista, destacó que no se quedarán "solamente con esta elección, ya que apostamos al 2027, y queremos llegar a más, por eso estamos trabajando muy desde abajo con el equipo que elegí para estar a diario".