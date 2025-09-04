Valentín Bravo: "Nosotros somos un estado eficiente, que está siempre cerca de la gente" (Video)

El Centro Cosmopolita fue escenario del acto de cierre de la campaña electoral de Fuerza Patria en San Pedro.  El Intendente Cecilio Salazar, acompañado por todo su gabinete y distintos sectores del peronismo, brindó su apoyo a la lista de candidatos a concejales que encabezan Valentín Bravo, Candelaria Cuscuela y Martín Baraybar. En representación del gobierno bonaerense estuvo presente el Ministro de Asuntos Agrarios de la provincia, Javier Rodríguez. 

Martín Rivas: "Queremos marcar la diferencia con propuestas" (Video)


En la última jornada de campaña, Acuerdo Ciudadano reunió a su militancia y seguidores en el Espacio Cultural Wojtyla, ubicado en Pellegrini al 400. 

El concejal y primer candidato de la lista, Martín Rivas, destacó que hay tres ejes fundamentales que proponen a los vecinos: "Queremos marcar una diferencia con propuestas. Desarrollo económico para redefinir la matriz fiscal impositiva desde el HCD para que lleguen empresas, pedidos de informes para resguardar los recursos de los sampedrinos y buscar transparencia, y la cercanía a la gente de barrios y localidades por temas cotidianos que también forman parte del trabajo cotidiano de los concejales". 

Encargado de la Fiscalización, el también candidato Bruno Sciarra, sostuvo que cuentan "con un gran equipo que nos permite cubrir con gente propia el 80% de las mesas, pero con mucho trabajo, a pulmón, sin ningún padrino, ningún Ramanzini que nos ponga plata". 

Rosario Stremel, segunda en la lista, destacó que no se quedarán "solamente con esta elección, ya que apostamos al 2027, y queremos llegar a más, por eso estamos trabajando muy desde abajo con el equipo que elegí para estar a diario".