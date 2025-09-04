María Pía González: "Fue un aprendizaje y queremos ayudar a la sociedad desde el Concejo" (Video)

Potencia San Pedro cerró su campaña electoral para los comicios del próximo domingo con un chocolate y reunión de la militancia en la sede de sede de la Unión Cívica Radical (Salta y Obligado).

El acto fue encabezado por María Pía González y Fernando Bennazar, primeros de la lista de candidatos a concejales municipales, acompañados por el resto de los componentes de la nómina y el presidente del comité local, Germán López.

" Estamos con mucho entusiasmo, con mucha energía, con todo puesto para el domingo. Vamos a seguir trabajando junto al equipo y agradecemos a los vecinos por la predisposición que tuvieron para recibirnos" expresó González a los medios presentes. "Escuchar a los vecinos fue un aprendizaje y un recorrido muy fructífero. Para la mayoría es la primera vez participando en política y es una experiencia inolvidable" agregó la dirigente.

"Es un momento de poder ayudar a los vecinos y a la sociedad en general, sobre todo a las localidades para integrarlas en el proyecto que tenemos" concluyó.



