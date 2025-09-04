Valentín Bravo: "Nosotros somos un estado eficiente, que está siempre cerca de la gente" (Video)

El Centro Cosmopolita fue escenario del acto de cierre de la campaña electoral de Fuerza Patria en San Pedro.  El Intendente Cecilio Salazar, acompañado por todo su gabinete y distintos sectores del peronismo, brindó su apoyo a la lista de candidatos a concejales que encabezan Valentín Bravo, Candelaria Cuscuela y Martín Baraybar. En representación del gobierno bonaerense estuvo presente el Ministro de Asuntos Agrarios de la provincia, Javier Rodríguez. 

María Pía González: "Fue un aprendizaje y queremos ayudar a la sociedad desde el Concejo" (Video)


Potencia San Pedro cerró su campaña electoral para los comicios del próximo domingo con un chocolate y reunión de la militancia en la sede de sede de la Unión Cívica Radical (Salta y Obligado). 

El acto fue encabezado por María Pía González y Fernando Bennazar, primeros de la lista de candidatos a concejales municipales, acompañados por el resto de los componentes de la nómina y el presidente del comité local, Germán López. 

" Estamos con mucho entusiasmo, con mucha energía, con todo puesto para el domingo. Vamos a seguir trabajando junto al equipo y agradecemos a los vecinos por la predisposición que tuvieron para recibirnos" expresó González a los medios presentes. "Escuchar a los vecinos fue un aprendizaje y un recorrido muy fructífero. Para la mayoría es la primera vez participando en política y es una experiencia inolvidable" agregó la dirigente. 

"Es un momento de poder ayudar a los vecinos y a la sociedad en general, sobre todo a las localidades para integrarlas en el proyecto que tenemos" concluyó. 