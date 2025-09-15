Pidieron 12 años de prisión para el ex Fiscal Patricio Serjal

  El ex jefe de la Fiscalía Regional de Rosario, el sampedrino  Patricio Serjal , comenzó este lunes a ser juzgado en un proceso oral y público en el que está acusado de haber brindado “cobertura judicial” al capitalista de juego clandestino Leonardo Peiti , a cambio de pagos en dólares. En la primera audiencia, los fiscales Marisol Fabbro, José Luis Caterina y María de los Ángeles Granato acusaron a Serjal como organizador y a su colaborador Nelson Ugolini como miembro de una asociación ilícita. Según la acusación, ambos se beneficiaron con sobornos para garantizar impunidad a Peiti en sus actividades ilegales. En la misma causa está imputado el senador provincial por San Lorenzo, Armando Traferri , señalado también como organizador de la estructura criminal, aunque aún no fue llevado a juicio. La investigación se inició en 2020 y derivó en condenas abreviadas para el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad –considerado cómplice de la cobertura judicial– y el propio Peiti, quien...

Los fanáticos del Jeep IKA de todo el país se preparan para el 11º encuentro en San Pedro


San Pedro se prepara para recibir una nueva edición del Encuentro Fanáticos del Jeep IKA, que celebrará su 11° aniversario este fin de semana. El evento, que se extenderá desde el viernes 19 hasta el domingo 21, reunirá a entusiastas de todo el país en el Paseo Público Municipal y otros puntos emblemáticos de la ciudad.

El cronograma de actividades comenzará el viernes 19 a las 17:30 con la recepción de los participantes en el Palacio Municipal. Por la noche, a las 19:30, se llevará a cabo una travesía nocturna por diversos puntos de la ciudad.

La jornada principal será el sábado 20, a partir de las 10:00, en el Paseo Público, donde se montará una gran exhibición de Jeeps IKA. El día incluirá un almuerzo de camaradería, una travesía 4x2 y 4x4, y cerrará con una cena con asado en el Tiro Federal por la noche.

El encuentro culminará el domingo 21 con un desayuno en el Paseo Público a las 11:30, seguido de una travesía hacia el histórico Pueblo Turístico Vuelta de Obligado. La jornada finalizará con un almuerzo y la reunión de despedida.

El evento es organizado por la agrupación Fanáticos del Jeep IKA y cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de San Pedro. 