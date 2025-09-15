Los fanáticos del Jeep IKA de todo el país se preparan para el 11º encuentro en San Pedro

San Pedro se prepara para recibir una nueva edición del, que celebrará su 11° aniversario este fin de semana. El evento, que se extenderá desde el viernes 19 hasta el domingo 21, reunirá a entusiastas de todo el país en el Paseo Público Municipal y otros puntos emblemáticos de la ciudad.

El cronograma de actividades comenzará el viernes 19 a las 17:30 con la recepción de los participantes en el Palacio Municipal. Por la noche, a las 19:30, se llevará a cabo una travesía nocturna por diversos puntos de la ciudad.

La jornada principal será el sábado 20, a partir de las 10:00, en el Paseo Público, donde se montará una gran exhibición de Jeeps IKA. El día incluirá un almuerzo de camaradería, una travesía 4x2 y 4x4, y cerrará con una cena con asado en el Tiro Federal por la noche.

El encuentro culminará el domingo 21 con un desayuno en el Paseo Público a las 11:30, seguido de una travesía hacia el histórico Pueblo Turístico Vuelta de Obligado. La jornada finalizará con un almuerzo y la reunión de despedida.

El evento es organizado por la agrupación Fanáticos del Jeep IKA y cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de San Pedro.