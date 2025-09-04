Lanzan un programa de educación ambiental para fomentar el reciclaje en las escuelas

La Municipalidad de San Pedro puso en marcha el programa piloto, una iniciativa que busca promover laen las instituciones educativas. El proyecto es impulsado por la Secretaría de Producción, Industria y Comercio, a través de la Dirección de Ambiente, en colaboración con la Dirección de Educación.

La presentación oficial del programa se realizó en el Despacho Municipal con la presencia del intendente Cecilio Salazar, autoridades provinciales y educativas. Posteriormente, se dio inicio a la primera etapa de implementación en escuelas y jardines que ya trabajaban en temáticas relacionadas.

Cada institución instaló su propio punto de recupero y, con la participación activa de directivos, docentes, estudiantes y familias, comenzaron las campañas internas para la separación de residuos reciclables secos. El material recolectado es retirado por el Municipio y recuperadores, quienes lo pesan y registran para sumar puntos a cada establecimiento.

Los puntos obtenidos podrán ser canjeados por insumos vinculados al cuidado del ambiente, como

Las instituciones que participan en esta primera etapa son: Jardín N° 919 “Heroínas de Malvinas”, Jardín Municipal N° 4 “Frutillitas”, Jardín Municipal N° 3 “Sor Teresa de Calcuta”, Jardín Municipal N° 5 “Los Santos Quirós”, Escuela Especial N° 502, Escuela Primaria N° 7, Escuela Primaria N° 10, Escuela Primaria N° 45 de Bajo Tala, Escuela Secundaria N°13, Escuela Secundaria N° 14, Escuela Técnica, Escuela N°13, Escuela Técnica Agraria, Escuela Secundaria N°5, y las Casas del Niño “El Amanecer” y “Paula Albarracín”.



