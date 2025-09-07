La tendencia es definitiva: Rey se impone en los comicios

Con 64 mesas escrutadas, los resultados parciales de las elecciones legislativas en San Pedro marcan una tendencia que se perfila como definitiva. La Libertad Avanza se consolida como la fuerza ganadora, y obtendría cuatro de las nueve bancas en juego para el Concejo Deliberante. La lista encabezada por Ariel Rey logra hasta el momento el 38.94% de los votos, lo que representa 5.004 sufragios.

En un claro segundo lugar, Fuerza Patria, con Valentín Bravo a la cabeza, se adjudicaría tres concejalías tras obtener el 28.80% de los votos (3.701).

Las bancas restantes se repartirían entre Nuevos Aires (11.21%, 1.441 votos), liderado por Damián Mosquera, y Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social (11.19%, 1.438 votos), cuya lista encabezó Mauro Rasio. Cada uno de ellos aseguraría una representación en el cuerpo legislativo.

El resto de las agrupaciones políticas, a pesar de su participación, no lograrían alcanzar el umbral necesario para obtener representación. Entre ellas se encuentran Acuerdo Ciudadano San Pedro, Potencia, Unión Liberal, Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, y Partido Libertario, que obtuvieron porcentajes de votos inferiores al 4%.

Si bien se trata de datos parciales, el amplio margen de los partidos ganadores y la cantidad de mesas ya escrutadas indican que la tendencia es irreversible y el reparto de bancas en el Concejo Deliberante sampedrino está virtualmente definido.





Foto Ignacio Sierra para la transmisión conjunta de los medios de San Pedro