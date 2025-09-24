La repavimentación de la Ruta 1001 entra en su etapa final

La obra de repavimentación de laestá en su etapa final. El intendente, acompañado por el jefe de Gabinete,, recorrió los últimos tramos del proyecto que culminará su primera fase en los próximos días.

Según informó el Gobierno Municipal, se prevé que en los siguientes días se completen las tareas de demarcación horizontal y vertical, la instalación de una balanza dinámica y la colocación de un nuevo sistema de iluminación LED en la rotonda de Crucero General Belgrano.

"Estas mejoras buscan fortalecer la seguridad vial y la conectividad en toda la zona, una intervención largamente esperada por los vecinos" indicaron desde el Municipio.

Desde la gestión de Salazar afirmaron que "se continúa trabajando junto al Gobierno de la provincia de Buenos Aires para gestionar nuevas obras complementarias que mejoren aún más el corredor".



