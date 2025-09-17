La Justicia define la situación del detenido por el abuso sexual de su hijastra

Un hombre de 45 años fue detenido ayer, acusado de abuso sexual agravado con acceso carnal contra su hijastra de 17 años.

La investigación se inició de oficio en la Comisaría de la Mujer y la Familia, a partir de la declaración de la víctima, quien denunció haber sido abusada por la fuerza por su padrastro.



El Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría, tras realizar tareas de investigación, certificó la autoría del hecho y solicitó una orden de allanamiento y detención. La medida fue otorgada por el Juzgado de Garantías Nº 3 de San Nicolás.

El allanamiento se llevó a cabo en una vivienda de la calle San Lorenzo al 1900. En el lugar, la policía identificó y detuvo al acusado, quien fue trasladado a la comisaría. La causa se encuentra a cargo de la UFI Nº 7.