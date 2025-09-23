La grilla completa con los horarios de cada show del 20º San Pedro Country Music Festival


La capital nacional del country se prepara para recibir la vigésima edición del San Pedro Country Music Festival, que se celebrará en el Paseo Público Municipal durante desde el viernes. 

El evento, de entrada libre y gratuita, confirmó su grilla completa, que reunirá a más de 50 artistas en tres jornadas dedicadas a la música de raíces norteamericanas.

La programación de este año no solo celebra la trayectoria del evento, sino que también ofrece un variado repertorio que abarca desde los sonidos más tradicionales del country, folk y bluegrass hasta fusiones con blues, rock y rockabilly.

El festival también contará con la quinta edición del encuentro "All Together", un espacio dedicado a los fanáticos del line dance, que se darán cita el domingo 28 de septiembre para compartir coreografías y celebrar esta disciplina.

A continuación, la grilla completa del 20° San Pedro Country Music Festival:

VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE

  • 12:00 – The Olders

  • 12:25 – Old Richard & His Band

  • 12:50 – Los Grillos RNR

  • 13:15 – The Nashville Rebels

  • 13:40 – Marcos Lenn

  • 14:05 – Johnny Boy And The Dancing Crickets

  • 14:30 – Los Solitarios

  • 14:55 – No Way

  • 15:20 – Los Rodman

  • 15:45 – Jere Sills y Las Liebres

  • 16:10 – Tana Ramponi

  • 16:35 – Cosmofabrica Country

  • 17:00 – Bluesberry Band

  • 17:25 – Lajtavary Family Band

  • 17:50 – San Folk

  • 18:15 – La Taba Country

  • 18:40 – Sierra Ferrets

  • 19:05 – Frank Jacket Y Los de Río Seco

  • 19:30 – King Bee

  • 19:55 – Pelvis

  • 20:20 – Tinta de UBA

  • 20:45 – Greentongues Freak Folk Music

  • 21:10 – Rock & Rule Swing Band

  • 21:45 – Naty Bravo

  • 22:15 – Far West

SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE

  • 11:00 – La Blue's Ayres Band

  • 11:25 – Tumbleweed

  • 11:50 – The Reason

  • 12:15 – Los Borbones

  • 12:40 – The Queen of Hearts & Los 4 de Copas

  • 13:05 – Gabriel Grätzer

  • 13:30 – Funkaster

  • 14:00 – Tributo a Johnny & June

  • 14:25 – Cincinato

  • 14:50 – Mila Barcala

  • 15:15 – Rodeos Honky-Tonk

  • 15:40 – Kurt’s Friend’s

  • 16:05 – Charlie Callthrop All Stars

  • 16:30 – Rock Idols

  • 17:00 – Billy La Rocka

  • 17:30 – Henry Donati & Southbound

  • 18:00 – Tennesse Country

  • 18:30 – Lustige Musikanten

  • 19:00 – Presumidos Country Music

  • 19:35 – Fernando Goin

  • 20:10 – Adrián Tigen

  • 20:45 – Fer Couto's Wandering Souls

  • 21:20 – Johnny Tedesco

DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE

  • 10:30 – All Together 5 - Encuentro de Line Dance

  • 11:00 – Cherry Collins

  • 11:25 – Sweet Simphony

  • 11:50 – Motorhome Roll Band

  • 12:15 – Alex Viera & The Trackers

  • 12:40 – Cuerdas Calientes

  • 13:05 – Los Búfalos Sedientos

  • 13:30 – Richard Lake

  • 13:55 – La Rockabilera del Sur

  • 14:20 – Pasto Loco

  • 14:45 – Los Caracoles Suicidas

  • 15:10 – Hot Pickin' Brothers

  • 15:35 – Orlando Curti & The Groove Seekers

  • 16:05 – Angry Zeta

  • 16:40 – Renegades Country Band

  • 17:15 – Los Mentidores

  • 18:00 – Mack Stevens' Sons of Sam

  • 18:35 – Countruck Band

  • 19:20 – Nobull Countrymusic

  • 20:05 – Vane & Yulie Ruth y Las Ruedas del Sur

  • 21:00 – FINAL