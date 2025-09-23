La grilla completa con los horarios de cada show del 20º San Pedro Country Music Festival

La capital nacional del country se prepara para recibir la vigésima edición del, que se celebrará en el Paseo Público Municipal durante desde el viernes.

El evento, de entrada libre y gratuita, confirmó su grilla completa, que reunirá a más de 50 artistas en tres jornadas dedicadas a la música de raíces norteamericanas.

La programación de este año no solo celebra la trayectoria del evento, sino que también ofrece un variado repertorio que abarca desde los sonidos más tradicionales del country, folk y bluegrass hasta fusiones con blues, rock y rockabilly.

El festival también contará con la quinta edición del encuentro "All Together", un espacio dedicado a los fanáticos del line dance, que se darán cita el domingo 28 de septiembre para compartir coreografías y celebrar esta disciplina.

A continuación, la grilla completa del 20° San Pedro Country Music Festival:

VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE

12:00 – The Olders

12:25 – Old Richard & His Band

12:50 – Los Grillos RNR

13:15 – The Nashville Rebels

13:40 – Marcos Lenn

14:05 – Johnny Boy And The Dancing Crickets

14:30 – Los Solitarios

14:55 – No Way

15:20 – Los Rodman

15:45 – Jere Sills y Las Liebres

16:10 – Tana Ramponi

16:35 – Cosmofabrica Country

17:00 – Bluesberry Band

17:25 – Lajtavary Family Band

17:50 – San Folk

18:15 – La Taba Country

18:40 – Sierra Ferrets

19:05 – Frank Jacket Y Los de Río Seco

19:30 – King Bee

19:55 – Pelvis

20:20 – Tinta de UBA

20:45 – Greentongues Freak Folk Music

21:10 – Rock & Rule Swing Band

21:45 – Naty Bravo

22:15 – Far West

SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE

11:00 – La Blue's Ayres Band

11:25 – Tumbleweed

11:50 – The Reason

12:15 – Los Borbones

12:40 – The Queen of Hearts & Los 4 de Copas

13:05 – Gabriel Grätzer

13:30 – Funkaster

14:00 – Tributo a Johnny & June

14:25 – Cincinato

14:50 – Mila Barcala

15:15 – Rodeos Honky-Tonk

15:40 – Kurt’s Friend’s

16:05 – Charlie Callthrop All Stars

16:30 – Rock Idols

17:00 – Billy La Rocka

17:30 – Henry Donati & Southbound

18:00 – Tennesse Country

18:30 – Lustige Musikanten

19:00 – Presumidos Country Music

19:35 – Fernando Goin

20:10 – Adrián Tigen

20:45 – Fer Couto's Wandering Souls

21:20 – Johnny Tedesco

DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE