La grilla completa con los horarios de cada show del 20º San Pedro Country Music Festival

La capital nacional del country se prepara para recibir la vigésima edición del San Pedro Country Music Festival, que se celebrará en el Paseo Público Municipal durante desde el viernes.
El evento, de entrada libre y gratuita, confirmó su grilla completa, que reunirá a más de 50 artistas en tres jornadas dedicadas a la música de raíces norteamericanas.
La programación de este año no solo celebra la trayectoria del evento, sino que también ofrece un variado repertorio que abarca desde los sonidos más tradicionales del country, folk y bluegrass hasta fusiones con blues, rock y rockabilly.
El festival también contará con la quinta edición del encuentro "All Together", un espacio dedicado a los fanáticos del line dance, que se darán cita el domingo 28 de septiembre para compartir coreografías y celebrar esta disciplina.
A continuación, la grilla completa del 20° San Pedro Country Music Festival:
VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE
12:00 – The Olders
12:25 – Old Richard & His Band
12:50 – Los Grillos RNR
13:15 – The Nashville Rebels
13:40 – Marcos Lenn
14:05 – Johnny Boy And The Dancing Crickets
14:30 – Los Solitarios
14:55 – No Way
15:20 – Los Rodman
15:45 – Jere Sills y Las Liebres
16:10 – Tana Ramponi
16:35 – Cosmofabrica Country
17:00 – Bluesberry Band
17:25 – Lajtavary Family Band
17:50 – San Folk
18:15 – La Taba Country
18:40 – Sierra Ferrets
19:05 – Frank Jacket Y Los de Río Seco
19:30 – King Bee
19:55 – Pelvis
20:20 – Tinta de UBA
20:45 – Greentongues Freak Folk Music
21:10 – Rock & Rule Swing Band
21:45 – Naty Bravo
22:15 – Far West
SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE
11:00 – La Blue's Ayres Band
11:25 – Tumbleweed
11:50 – The Reason
12:15 – Los Borbones
12:40 – The Queen of Hearts & Los 4 de Copas
13:05 – Gabriel Grätzer
13:30 – Funkaster
14:00 – Tributo a Johnny & June
14:25 – Cincinato
14:50 – Mila Barcala
15:15 – Rodeos Honky-Tonk
15:40 – Kurt’s Friend’s
16:05 – Charlie Callthrop All Stars
16:30 – Rock Idols
17:00 – Billy La Rocka
17:30 – Henry Donati & Southbound
18:00 – Tennesse Country
18:30 – Lustige Musikanten
19:00 – Presumidos Country Music
19:35 – Fernando Goin
20:10 – Adrián Tigen
20:45 – Fer Couto's Wandering Souls
21:20 – Johnny Tedesco
DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE
10:30 – All Together 5 - Encuentro de Line Dance
11:00 – Cherry Collins
11:25 – Sweet Simphony
11:50 – Motorhome Roll Band
12:15 – Alex Viera & The Trackers
12:40 – Cuerdas Calientes
13:05 – Los Búfalos Sedientos
13:30 – Richard Lake
13:55 – La Rockabilera del Sur
14:20 – Pasto Loco
14:45 – Los Caracoles Suicidas
15:10 – Hot Pickin' Brothers
15:35 – Orlando Curti & The Groove Seekers
16:05 – Angry Zeta
16:40 – Renegades Country Band
17:15 – Los Mentidores
18:00 – Mack Stevens' Sons of Sam
18:35 – Countruck Band
19:20 – Nobull Countrymusic
20:05 – Vane & Yulie Ruth y Las Ruedas del Sur
21:00 – FINAL