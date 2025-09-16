La Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta del padrón definitivo para las elecciones del 26 de octubre

La Cámara Nacional Electoral (CNE) anunció que ya se encuentra disponible el padrón definitivo para que los ciudadanos puedan consultar los datos de su lugar de votación de cara a las elecciones legislativas nacionales, que se celebrarán el próximo domingo 26 de octubre.

La publicación del padrón definitivo se realiza de acuerdo con el cronograma electoral anual, a 40 días de los comicios generales. La CNE informó que desde las cero horas de hoy, la herramienta de consulta está habilitada para que cada elector conozca el número de mesa y orden en el que debe sufragar.

En esta oportunidad, y a diferencia de lo ocurrido en territorio bonaerense en los comicios de septiembre, en octubre los votantes deberán utilizar la Boleta Única Papel (BUP).

Para realizar la consulta, los ciudadanos deben ingresar al sitio oficial www.padron.gob.ar. Una vez allí, se les solicitará completar los siguientes datos: número de DNI, género según figura en el documento y distrito. Tras resolver un captcha de seguridad y presionar el botón "Consultar", el sistema mostrará la información precisa sobre la escuela, el número de mesa y el orden de votación.

Las autoridades electorales recordaron a los votantes que es recomendable chequear nuevamente la información hasta 48 horas antes de la elección, ya que la Justicia Electoral puede realizar ajustes en los locales de votación.