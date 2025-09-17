Julio Alsogaray y Malena Sciarra, campeones europeos de Snipe en Portugal

Los sampedrinos, se consagraronen el torneo disputado en Vilamoura, Portugal. Los deportistas se impusieron tras una intensa semana de competencia, logrando un triunfo que destaca el trabajo en equipo y la preparación.

La tripulación, que navegó con equipamiento de la marca North Sails Argentina, superó a las duplas españolas de Jordi Triay y Lluis Mas, y de Leonardo Armas Lasso y Miguel Bethencourt Fuentes, quienes ocuparon el segundo y tercer puesto respectivamente.

A bordo del "Pesadilla UE", también los sampedrinos ganaron los Panamericanos 2023 y el Mundial 2024.

En un posteo a través de las redes sociales, Alsogaray expresó su felicidad y destacó el arduo trabajo realizado. "Fueron 18 días de mucho trabajo, entrenando en Valencia y afinando cada detalle para llegar a este campeonato soñado", afirmó.

El regatista también resaltó la labor del entrenador, Alejandro Noé, y el apoyo de sus compañeros y de las instituciones que respaldaron el proyecto, como el ENARD, la Secretaría de Deportes de la Nación y la Federación Argentina de Yachting (FAY).