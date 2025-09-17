Jubilados, docentes y vecinos manifestaron en Plaza Belgrano

Jubilados autoconvocados, docentes, organizaciones sociales y vecinos de San Pedro se congregaron nuevamente esta tarde en la Plaza Belgrano para manifestarse contra los recortes del Gobierno nacional y para apoyar a la educación y la salud públicas.

La manifestación tuvo como principal consigna el reclamo por los fondos que fueron congelados o eliminados en el último año y medio. El encuentro coincidió con el tratamiento en el Congreso de la insistencia sobre el veto presidencial a partidas destinadas a las universidades nacionales y a la salud pediátrica.

Entre los oradores, dirigentes de SUTEBA expresaron su posición sobre el tema.

Durante la manifestación, los participantes también practicaron el uso del sistema de Boleta Única de Papel, una herramienta que se implementará en las próximas elecciones del 26 de octubre.

El mensaje incluyó un llamado a la ciudadanía a votar en contra del actual Gobierno Nacional y "sus cómplices en San Pedro y en todo el país".