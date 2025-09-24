Jubilados Autoconvocados: "Está muy claro quienes se benefician y quiénes perdemos"

En el marco de la conmemoración del primer año desde su primera convocatoria en la plaza Belgrano, los Jubilados Autoconvocados de San Pedro se reunieron nuevamente este miércoles para manifestar su descontento con las políticas económicas y sociales del gobierno nacional. Durante el encuentro, leyeron un documento en el que expresaron su postura crítica y llamaron a la comunidad a sumarse a la lucha.

Bajo la consigna "Unidos Frente a las Políticas de Milei, el FMI y Trump", el documento resaltó la reciente votación del Congreso que rechazó los vetos presidenciales a la Emergencia en Discapacidad y a los fondos para el financiamiento universitario. "Fue nuestra lucha la que llevó a muchos legisladores a votar en rechazo de los vetos", afirmaron, y sostuvieron que esta acción demuestra que "la lucha no solo es necesaria, sino que sirve y da resultados".

No obstante, la organización criticó que, pese a la promulgación de las leyes por parte del gobierno, este haya manifestado que no las aplicará por falta de fondos. "Parece ser que esas leyes destruirían el imaginario Equilibrio Fiscal de Milei", indicaron en el texto. En contraposición, denunciaron el lanzamiento de un "Plan Platita para los Ricos y los Fugadores de Divisas" que, según sus cálculos, le costará al país unos 3000 millones de dólares, equivalentes al presupuesto universitario de casi siete años.

"No hay plata para los jubilados, ni para los pensionados, ni para los discapacitados, ni para la educación, ni para la salud, ni para viviendas populares, ni para ningún derecho constitucional establecido", expresaron. Además, los jubilados manifestaron su preocupación por los préstamos que el gobierno gestiona con el FMI, el Banco Mundial y el Tesoro de los Estados Unidos, que a su entender, pondrían en riesgo la soberanía nacional al obligar al país a ceder el control sobre sus recursos naturales.

Finalmente, el documento hizo un llamado a los habitantes de San Pedro a "hacer escuchar su voz en las urnas el próximo 26 de octubre, apoyando a todos los candidatos que se comprometan a luchar contra las políticas de Milei". La lectura concluyó con una serie de aclamaciones a la democracia, la patria, los derechos constitucionales, el Estado presente y, en particular, "la lucha de los jubilados y jubiladas".





Este es el texto completo:

"JUBILADO/AS AUTOCONVOCADOS CACHI SCIPIONI

Unidos Frente las Politicas de Milei, el FMI y Trump





Los Jubilados y Jubiladas, Autoconvocados de San Pedro hemos venido haciendo llamados a toda la Comunidad para que se sumen a la Lucha que estamos llevando en todos y cada uno de los días de nuestras vidas y a estas asambleas de los miércoles.

El miércoles pasado escuchamos en vivo, en esta Plaza Belgrano, la Votación del Congreso rechazando los Vetos Presidenciales a la Emergencia en Discapacidad y a los Fondos para el Financiamiento Universitario.

En ese momento percibimos todos juntos, aquí, que La Lucha No Solo Es Necesaria sino que Sirve. Que da Resultados.

Porque sin nuestra lucha Cotidiana esos rechazos al Veto de Milei NO SE HUBIERAN PRODUCIDO.

Fue NUESTRA LUCHA la que llevo a muchos legisladores que hasta ahora habían apoyado todas la maldades del gobierno, a votar en rechazo de los Vetos y Ratificar las Leyes.

Pero ahora, nos anoticiamos de que EL GOBIERNO PROMULGO LAS LEYES VOTADAS POR EL PARLAMENTO PERO NO APLICARA, porque según sostienen: “la ley no dice de donde saldrán los fondos” para financiarla.

Parece ser que esas leyes destruirían el imaginario Equilibrio Fiscal de Milei.

Pero simultáneamente con eso, nos enteramos que el gobierno lanzó un “Plan Platita” para los Ricos y Los Fugadores de Divisas, eliminando las retenciones agropecuarias hasta después de las elecciones del 26 de Octubre.

Ese Plan, para tener dólares baratos para que los fuguen los Bancos, los Fondos de Inversión y las Multinacionales le costará al gobierno de Milei y a todos nosotros, aproximadamente 3000 millones de dólares que dejará de recaudar en retenciones.

Eso equivale a casi 7 años de presupuesto universitario o 12 años del presupuesto del Garraham, que serán derrochados en un solo mes, en beneficio de los grandes grupos económicos.

Nada de los esperados 8 o 10.000 millones de dólares que liquiden los grupos económicos, que retienen su producción en los silobolsas que vemos al costado de la ruta, se quedara en Argentina.

Todo terminará en las Guaridas Fiscales.

Pero no hay plata para los Jubilados, ni para los pensionados, ni para los discapacitados, ni para la educación, ni para la salud, ni para viviendas populares, ni para ningún derecho constitucional establecido.

Milei, el Topo que vino a destruir al Estado desde adentro, cumple fielmente su palabra y lo hace cotidianamente con la colaboración de los Ministros Toto Caputo, Sturzenegger, el Presidente del Banco Central, Bausilis, la Alta Coimera Karina, los Menem y muchos otros.

Dijeron que venían contra la Casta y resulto que La Casta Éramos Nosotros.

Pero no les alcanza con los préstamos del FMI, ni del Banco Mundial. También necesitan préstamos del Tesoro de los EEUU, aparentemente por otros 20.000 millones de dólares.

Y que pasa cuando te bajas los pantalones ante el FMI, el Banco Mundial y Trump???

Pasa que te prestan el dinero, pero el precio a pagar será la entrega nuestros recursos naturales, nuestros satélites, nuestras centrales nucleares, nuestros represas hidroeléctricas, el control del Rio Paraná, de nuestros mares y nuestras Islas Malvinas.

Lo dijimos otras veces: Hoy nos reúne nuestra preocupación por la superveniencia de nuestra Patria como Nación Soberana y el Derecho que tenemos todos los argentinos a vivir y explotar nuestro recursos naturales en nuestro propio beneficio.

La confirmación de Peter Lamelas como Embajador de EEUU en Argentina y sus propias palabras al definir sus planes de acción, ratifican todo lo que dijimos.

Está muy claro quiénes se benefician y quiénes perdemos con este Gobierno.

Llamamos a todo el Pueblo Sampedrino a hacer escuchar su voz en las Urnas el próximo 26 de Octubre, apoyando a todos los candidatos que se comprometan a luchar contra las políticas de Milei, el FMI, Trump y su Embajador Lamelas y a defender nuestra Constitución Nacional y Nuestra Soberanía.





Viva la Democracia!!!

Viva la Patria!!!

Vivan Nuestros Derechos Constitucionales!!!

Viva el Estado Presente en Cada Necesidad del Pueblo Argentino!!!

Viva la Lucha de Los Jubilados y Jubiladas !!!





Jubilados Autoconvocados - Cachi Scipioni

24 de Septiembre de 2025"



