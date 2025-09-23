Jornada gratuita sobre salud ósea en la Casa de la Cultura

La Secretaría de Salud, acompañará este miércoles una nueva propuesta del espacio Creando Conciencia titulada “Huesos dulces, huesos frágiles”, destinada a toda la comunidad.

La actividad estará a cargo de las doctoras Claudia Dotti y Virginia Moriconi y se desarrollará a partir de las 9 en la Casa de la Cultura (SEC), ubicada en Mitre 455.

Se trata de una jornada libre y gratuita que busca ofrecer información y herramientas para el cuidado de la salud ósea, en un espacio de diálogo abierto con especialistas.

Además, la organización anticipó que habrá sorpresas para los participantes.