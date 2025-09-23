Jornada gratuita sobre salud ósea en la Casa de la Cultura

San Pedro será sede el domingo 28 de septiembre de uno de los encuentros tradicionalistas más importantes de la provincia de Buenos Aires, con motivo del 40° aniversario del Rincón de los Gauchos. La jornada, auspiciada por la Municipalidad de San Pedro, incluirá desde las 10 la concentración de paisanos en el campo de fiesta y el posterior desfile por las calles céntricas. El acto central se realizará en Mitre y 3 de Febrero, con la actuación del ballet folclórico “Florcita de Cedrón”.
La Secretaría de Salud, acompañará este miércoles una nueva propuesta del espacio Creando Conciencia titulada “Huesos dulces, huesos frágiles”, destinada a toda la comunidad.
La actividad estará a cargo de las doctoras Claudia Dotti y Virginia Moriconi y se desarrollará a partir de las 9 en la Casa de la Cultura (SEC), ubicada en Mitre 455.
Se trata de una jornada libre y gratuita que busca ofrecer información y herramientas para el cuidado de la salud ósea, en un espacio de diálogo abierto con especialistas.
Además, la organización anticipó que habrá sorpresas para los participantes.
