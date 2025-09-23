Jornada de vacunación para adultos mayores

San Pedro será sede el domingo 28 de septiembre de uno de los encuentros tradicionalistas más importantes de la provincia de Buenos Aires, con motivo del 40° aniversario del Rincón de los Gauchos. La jornada, auspiciada por la Municipalidad de San Pedro, incluirá desde las 10 la concentración de paisanos en el campo de fiesta y el posterior desfile por las calles céntricas. El acto central se realizará en Mitre y 3 de Febrero, con la actuación del ballet folclórico “Florcita de Cedrón”.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
La Secretaría de Salud y la Dirección de Adultos Mayores, realizó una jornada de vacunación en la sede de esta última dependencia, con el objetivo de facilitar el acceso a la inmunización de la población de la tercera edad.
Durante el operativo, se aplicaron alrededor de 25 dosis de vacunas esenciales para este grupo etario. Entre las inmunizaciones administradas se incluyeron la vacuna contra la gripe, la neumonía, el Mal de los Rastrojos y la hepatitis B, entre otras, según detallaron las autoridades locales.
La iniciativa forma parte de las políticas de prevención y cuidado de la salud que el municipio lleva a cabo para los adultos mayores, buscando acercar los servicios sanitarios a sus lugares habituales de encuentro y esparcimiento.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones