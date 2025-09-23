Jornada de vacunación para adultos mayores

La Secretaría de Salud y la Dirección de Adultos Mayores, realizó una jornada de vacunación en la sede de esta última dependencia, con el objetivo de facilitar el acceso a la inmunización de la población de la tercera edad.

Durante el operativo, se aplicaron alrededor de 25 dosis de vacunas esenciales para este grupo etario. Entre las inmunizaciones administradas se incluyeron la vacuna contra la gripe, la neumonía, el Mal de los Rastrojos y la hepatitis B, entre otras, según detallaron las autoridades locales.

La iniciativa forma parte de las políticas de prevención y cuidado de la salud que el municipio lleva a cabo para los adultos mayores, buscando acercar los servicios sanitarios a sus lugares habituales de encuentro y esparcimiento.