Jornada de restauración del Talar de Barranca

Vecinos y voluntarios participarán este sábado 20 de septiembre de una nueva jornada de restauración del. La actividad, convocada por Conciencia Ecológica, se llevará a cabo a partir de las 10 horas en el sector Aduana-Vía Crucis, y busca reforestar la zona con más de 50 ejemplares de especies autóctonas.

Los árboles que serán plantados, entre los que se encuentran chucupí, berberis ruscifolia, molle y algarrobo negro, fueron criados durante dos años a partir de semillas de genética local. La iniciativa tiene como objetivo recuperar este ecosistema tan característico de la región.

Se invita a los participantes a colaborar llevando guantes, gorro, agua para hidratarse y repelente. Aquellos que deseen sumarse con más recursos pueden aportar palas de punta, bidones de agua para riego, carteles de madera, tutores y protectores.