Jornada de abordaje territorial en salud en el CIC

La Secretaría de Salud de San Pedro, en colaboración con la Región Sanitaria IV del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, llevará a cabo una jornada de Abordaje Territorial en Salud el próximo miércoles 24 de septiembre. La actividad tendrá lugar a partir de las 10.30 horas en el Centro Integrador Comunitario (CIC), ubicado en la intersección de Casella y Hermano Indio.

Durante la jornada, los vecinos podrán acceder de manera gratuita a diversos servicios, incluyendo atención ginecológica, realización de Papanicolau (PAP), colocación de implantes subdérmicos (se recomienda asistir con un test de embarazo hecho), control de signos vitales y vacunación.

El objetivo principal de esta iniciativa es acercar servicios de prevención, cuidado y promoción de la salud a la comunidad, facilitando el acceso de los vecinos a controles y consultas en su propio barrio.

Para cualquier consulta o asesoramiento, la Secretaría de Salud invita a la comunidad a acercarse a los distintos centros de salud del partido.