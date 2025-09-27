Intentó agredir a la policía y llevaba un cuchillo entre sus ropas: fue aprehendido

Un hombre defue aprehendido en el centro de San Pedro luego de que se resistiera a la autoridad e intentara agredir a personal policial que lo identificaba, informaron fuentes de la fuerza. El sujeto quedó imputado por el delito de

La intervención se produjo en la intersección de las calles Saavedra y Bottaro, en el marco de una recorrida preventiva activada por una alerta de hecho delictual en la zona céntrica de la ciudad.

Al proceder a la identificación del masculino, este se tornó hostil con el personal, obstaculizando la labor policial e intentando agredir a los uniformados. Durante el operativo, el personal policial le secuestró una cuchilla que ocultaba entre sus prendas de vestir.

Los efectivos resultaron ilesos tras el altercado.