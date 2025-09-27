Intentó agredir a la policía y llevaba un cuchillo entre sus ropas: fue aprehendido

La tormenta de lluvia y viento que atravesó la zona entre la noche del viernes y la madrugada del sábado no impidió el normal desarrollo de la segunda jornada del San Pedro Country Music Festival, este sábado en el Paseo Público Municipal. Sin embargo, la organización reprogramó los horarios de los artistas en una grilla que comenzó una hora más tarde de lo previsto. Desde Palermo, la Blue's Ayres Band, liderada por Julián Eiriz, marcó el inicio al mediodía de un cronograma que tendrá, a lo largo de la jornada, a muchos de los clásicos que fueron cosechando seguidores a lo largo de las dos décadas del festival.
Un hombre de 37 años fue aprehendido en el centro de San Pedro luego de que se resistiera a la autoridad e intentara agredir a personal policial que lo identificaba, informaron fuentes de la fuerza. El sujeto quedó imputado por el delito de Resistencia a la Autoridad.
La intervención se produjo en la intersección de las calles Saavedra y Bottaro, en el marco de una recorrida preventiva activada por una alerta de hecho delictual en la zona céntrica de la ciudad.
Al proceder a la identificación del masculino, este se tornó hostil con el personal, obstaculizando la labor policial e intentando agredir a los uniformados. Durante el operativo, el personal policial le secuestró una cuchilla que ocultaba entre sus prendas de vestir.
Los efectivos resultaron ilesos tras el altercado.
