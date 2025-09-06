INTA San Pedro monitoreó las heladas y destaca el rol de la humedad para mitigar daños

Elfinalizó hoy el cuartodel año, un sistema de monitoreo que busca prevenir daños en los cultivos de la región ante las bajas temperaturas. La alarma concluyó a las 6:20 de la mañana, tras registrar una temperatura de -1,1 °C.

El servicio, que se activó ante la previsión de heladas, monitoreó dos estaciones meteorológicas en San Pedro y Río Tala. En la estación de la Ruta 9, kilómetro 170, las temperaturas se mantuvieron por debajo de los 0 °C casi toda la madrugada, desde las 3:00 de la mañana. Solo una leve brisa hizo que los valores retornaran brevemente a un nivel positivo.

Por su parte, la estación de Río Tala registró su valor más bajo a las 6:00 de la mañana, con -0,5 °C, manteniéndose la humedad en un 100% de manera constante. Según los especialistas del INTA, la alta humedad en ambas zonas probablemente evitó un descenso de temperatura aún mayor.