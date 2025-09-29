HP SADIV conmemora el Día Mundial del Corazón con la jornada “Latidos que nos Unen”

En el marco del, que se celebra hoy, y tras la reciente conmemoración del Día de la Sanidad, el Hospital Privado Sadiv anunció la realización del evento institucional, destinado a promover la conciencia sobre la salud cardiovascular.

La actividad se llevará a cabo el próximo sábado 4 de octubre, de 9:00 a 11:00 horas, en el Paseo Agenor Almada. El evento tiene como principal objetivo fomentar hábitos saludables y generar conciencia sobre la importancia del cuidado del corazón.

La jornada estará abierta a la comunidad e incluirá diversas actividades recreativas y de bienestar:

Una caminata abierta al público.

Stands que ofrecerán controles rutinarios de enfermería , información institucional y aperitivos saludables.

Una clase abierta de zumba para cerrar la mañana.

La organización invitó a los asistentes a llevar su equipo de mate, reposera y predisposición para compartir una mañana al aire libre, enfocada en el bienestar integral y la vida en comunidad.