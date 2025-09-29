HP SADIV conmemora el Día Mundial del Corazón con la jornada “Latidos que nos Unen”

La joven atleta Candela Basaldúa fue seleccionada para integrar la delegación argentina que participará en el Campeonato Sudamericano U20 de Atletismo , que tendrá lugar en Lima, Perú, los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Basaldúa, quien se formó en la Escuela Municipal de Atletismo que tiene sede en el Estadio Municipal, fue convocada oficialmente por la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) para formar parte del equipo nacional junto a otros 22 deportistas.
En el marco del Día Mundial del Corazón, que se celebra hoy, y tras la reciente conmemoración del Día de la Sanidad, el Hospital Privado Sadiv anunció la realización del evento institucional “Latidos que nos Unen”, destinado a promover la conciencia sobre la salud cardiovascular.
La actividad se llevará a cabo el próximo sábado 4 de octubre, de 9:00 a 11:00 horas, en el Paseo Agenor Almada. El evento tiene como principal objetivo fomentar hábitos saludables y generar conciencia sobre la importancia del cuidado del corazón.
La jornada estará abierta a la comunidad e incluirá diversas actividades recreativas y de bienestar:
Una caminata abierta al público.
Stands que ofrecerán controles rutinarios de enfermería, información institucional y aperitivos saludables.
Una clase abierta de zumba para cerrar la mañana.
La organización invitó a los asistentes a llevar su equipo de mate, reposera y predisposición para compartir una mañana al aire libre, enfocada en el bienestar integral y la vida en comunidad.
