"Hicimos historia en un escenario polarizado" dijo Mosquera luego de la publicación de los resultados definitivos

La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires oficializó los resultados definitivos tras el recuento de las elecciones legislativas del 7 de septiembre en San Pedro, confirmando acomo la fuerza más votada y la principal ganadora en el Honorable Concejo Deliberante. Con una participación delde los electores, se definieron los nuevos integrantes del Concejo y del Consejo Escolar.

La alianza La Libertad Avanza se impuso con 14.819 votos, alcanzando el 40,29% de los sufragios válidos, lo que le otorgó cuatro bancas de concejales y la totalidad de los tres escaños de consejeros escolares. En segundo lugar, se ubicó la alianza Fuerza Patria, que cosechó 9.654 votos (28,15%), obteniendo tres concejales.

Una de las sorpresas de la elección fue la irrupción de la alianza Nuevos Aires, que con 3.991 votos (11,64%) logró ingresar a Damián Mosquera y Belén Santos como concejales al recinto, desbancando a otras fuerzas tradicionales.

Tras confirmarse la elección, los concejales electos Mosquera y Santos agradecieron a los votantes en un mensaje conjunto. "En un escenario polarizado hicimos historia, dos concejales de Nuevos Aires en el Concejo Deliberante", expresó Mosquera.

Por su parte, Belén Santos destacó la confianza de los sampedrinos en un momento político complejo. "Gracias por animarse a abrir una nueva puerta en un momento difícil, eligieron esperanza", señaló y agregó que la bancada se posicionará como "la voz de los que no se resignan, de los que se esfuerzan día a día para salir adelante."

En cuanto al resto de los resultados, la alianza Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social obtuvo el 10,13% de los votos, y Acuerdo Ciudadano San Pedro alcanzó el 3,75%, aunque ninguna de estas fuerzas logró la representación necesaria en el cuerpo legislativo.

Los concejales y consejeros escolares electos

El escrutinio definitivo arrojó la siguiente distribución de bancas:

Concejales Titulares:

Alianza La Libertad Avanza (4 bancas): Reyes, Sergio (Secr.), Pánateles, Melina, González, Juan Facundo.

Alianza Fuerza Patria (3 bancas): Bravo, Valentina Silvestre; Cuscuela, Candela; Bañaybar, Gabriel.

Alianza Nuevos Aires (2 bancas): Mosquera, Damián; Santos, Belén.

Consejeros Escolares Titulares: