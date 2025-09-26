Una multitud colmó San Pedro en el inicio de la 20ª Fiesta del Country

  Una multitud colmó el Paseo Público Municipal  este viernes al celebrarse la jornada inaugural del 20º San Pedro Country Music Festival , el encuentro de música country más importante de Sudamérica. Con una grilla ininterrumpida de más de una docena de bandas, el público disfrutó de una fiesta con epicentro en el género y sus fusiones con el rockabilly y el blues . La vigésima edición del festival comenzó puntualmente a las 12:00 con la presentación de The Olders , marcando el inicio de una larga jornada musical. Durante la tarde, pasaron por el escenario bandas como Los Grillos RNR , The Nashville Rebels y Tana Ramponi , entre muchos otros artistas que se sumaron a la propuesta. Rockabilly y Blues en la noche inaugural Las últimas horas de la tarde y las primeras de la noche trajeron las actuaciones centrales de la jornada. A las 19:30 se presentó King Bee , con su propuesta que fusiona el blues con la esencia country . Minutos después, a las 19:55, los pioneros del roc...

"Hicimos historia en un escenario polarizado" dijo Mosquera luego de la publicación de los resultados definitivos


 La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires oficializó los resultados definitivos tras el recuento de las elecciones legislativas del 7 de septiembre en San Pedro, confirmando a La Libertad Avanza como la fuerza más votada y la principal ganadora en el Honorable Concejo Deliberante. Con una participación del 64,72% de los electores, se definieron los nuevos integrantes del Concejo y del Consejo Escolar.

La alianza La Libertad Avanza se impuso con 14.819 votos, alcanzando el 40,29% de los sufragios válidos, lo que le otorgó cuatro bancas de concejales y la totalidad de los tres escaños de consejeros escolares. En segundo lugar, se ubicó la alianza Fuerza Patria, que cosechó 9.654 votos (28,15%), obteniendo tres concejales.

Una de las sorpresas de la elección fue la irrupción de la alianza Nuevos Aires, que con 3.991 votos (11,64%) logró ingresar a Damián Mosquera y Belén Santos como concejales al recinto, desbancando a otras fuerzas tradicionales.

Tras confirmarse la elección, los concejales electos Mosquera y Santos agradecieron a los votantes en un mensaje conjunto. "En un escenario polarizado hicimos historia, dos concejales de Nuevos Aires en el Concejo Deliberante", expresó Mosquera.

Por su parte, Belén Santos destacó la confianza de los sampedrinos en un momento político complejo. "Gracias por animarse a abrir una nueva puerta en un momento difícil, eligieron esperanza", señaló y agregó que la bancada se posicionará como "la voz de los que no se resignan, de los que se esfuerzan día a día para salir adelante."

En cuanto al resto de los resultados, la alianza Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social obtuvo el 10,13% de los votos, y Acuerdo Ciudadano San Pedro alcanzó el 3,75%, aunque ninguna de estas fuerzas logró la representación necesaria en el cuerpo legislativo.

Los concejales y consejeros escolares electos

El escrutinio definitivo arrojó la siguiente distribución de bancas:

Concejales Titulares:

  • Alianza La Libertad Avanza (4 bancas): Reyes, Sergio (Secr.), Pánateles, Melina, González, Juan Facundo.

  • Alianza Fuerza Patria (3 bancas): Bravo, Valentina Silvestre; Cuscuela, Candela; Bañaybar, Gabriel.

  • Alianza Nuevos Aires (2 bancas): Mosquera, Damián; Santos, Belén.

Consejeros Escolares Titulares:

  • Alianza La Libertad Avanza (3 bancas): Marianela Rottenschweiler, Armando José Geoghegan, Leonor Nélida Parra. 