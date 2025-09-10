Hernán Gorini: "La contención para la salud mental es una lucha de la sociedad y las instituciones"

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, se llevó a cabo esta tarde una jornada de concientización organizada por el grupo "Estamos Juntos San Pedro" en la sede de la Dirección de Salud Mental del municipio. El evento contó con la participación de profesionales y miembros de la comunidad, quienes destacaron la importancia del trabajo en equipo y la contención social.

Durante la actividad, el director del Servicio de Salud Mental, Hernán Gorini, agradeció el esfuerzo de su equipo y reconoció las dificultades que atraviesa el sistema de salud. "Estamos sobrepasados de demanda y trabajo, dando nuestro mejor esfuerzo", aseguró. Gorini evitó dar estadísticas y enfatizó que el objetivo es "no estigmatizar a las personas que sufren de algún padecimiento", y que la problemática requiere un "acto político de coraje".

Además, el funcionario subrayó el rol de la sociedad en la prevención y adelantó que se están implementando nuevos dispositivos grupales para brindar una mejor contención en situaciones de crisis. "Es una lucha de la sociedad, de las instituciones, para trabajar fraternalmente", concluyó.

Por su parte, Andrea Morón, de la agrupación "Estamos Juntos San Pedro", destacó el papel de la comunidad como una "red invisible que sostiene" a quienes atraviesan un momento difícil. "El fenómeno del suicidio es complejo y si bien las instituciones deberían brindar respuestas, muchas veces aparecen carencias", afirmó. En ese sentido, Morón resaltó el valor del "vecino que escucha, el amigo que acompaña o la familia que se organiza para no dejar a alguien solo en el momento de crisis".