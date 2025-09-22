Hallaron un cuerpo sin vida en Los Aromos

La Secretaría de Desarrollo de la Comunidad de la Municipalidad organizó la charla informativa “Adicciones vs Vida”, que abordará temáticas relacionadas con las conductas autodestructivas y la prevención del suicidio. La actividad, que es abierta y gratuita, se llevará a cabo el próximo martes 30 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Centro Integrador Comunitario (C.I.C.), ubicado en la intersección de las calles Casella y Hermano Indio.
Un hombre adulto fue encontrado sin vida esta mañana en una zanja de la plaza del barrio Los Aromos en un hecho que fue alertado por vecinos de la zona.
Alrededor de las 10 de la mañana, un llamado al Servicio de Emergencias SAME 107 informó sobre la presencia de una persona tirada en la plaza. El personal médico que acudió al lugar constató el fallecimiento, por lo que se dio aviso a la policía.
Según informaron fuentes policiales, se trata de una persona de alrededor de 60 años, conocida en el barrio por tener problemas de alcoholismo.
Personal de Policía Científica trabajó en el lugar para realizar las pericias correspondientes y trasladar el cuerpo, que será sometido a una autopsia solicitada por la Fiscalía interviniente.
