Hallan una motocicleta abandonada en pastizales

Personal de la Policía Comunal de San Pedro encontró en las últimas horas una motocicleta abandonada entre pastizales en la vía pública del barrio Villa Jardín.

El hallazgo se produjo a raíz de un alerta recibido a través del sistema de emergencias 911. Los efectivos se dirigieron a la zona de Mojón N°345 del barrio, donde localizaron una motocicleta Guerrero, modelo Econo G 50 c.c., de color rojo, sin ocupantes.

Tras verificar el rodado, se consultaron los datos en el sistema informático, constatando que la motocicleta no presenta impedimentos legales de secuestro o robo.

El motovehículo fue trasladado a la comisaría local y la Policía Comunal se encuentra realizando las diligencias para dar con su propietario.