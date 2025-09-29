Hallan una motocicleta abandonada en pastizales

La Justicia investiga la denuncia de una presunta agresión a una menor de edad ocurrida en la zona de islas de Baradero, en el sector del Río Pinto, kilómetro 15. El hecho generó un operativo conjunto que incluyó a fuerzas de seguridad y áreas sociales para asistir a la víctima. Gabriel Fontanari, subsecretario de Seguridad de Baradero, confirmó a periodistas de TH Producciones que la alerta se recibió vía 911 este fin de semana, por una situación que involucraba a una joven. Según indicó el funcionario, la propia víctima habría llamado al número de emergencias minutos después de ocurrido el incidente.
Personal de la Policía Comunal de San Pedro encontró en las últimas horas una motocicleta abandonada entre pastizales en la vía pública del barrio Villa Jardín.
El hallazgo se produjo a raíz de un alerta recibido a través del sistema de emergencias 911. Los efectivos se dirigieron a la zona de Mojón N°345 del barrio, donde localizaron una motocicleta Guerrero, modelo Econo G 50 c.c., de color rojo, sin ocupantes.
Tras verificar el rodado, se consultaron los datos en el sistema informático, constatando que la motocicleta no presenta impedimentos legales de secuestro o robo.
El motovehículo fue trasladado a la comisaría local y la Policía Comunal se encuentra realizando las diligencias para dar con su propietario.
