Provincia aprobó la transferencia de fondos para la etapa interregional de los Juegos Bonaerenses

  El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense aprobó la transferencia de 72 millones de pesos a ocho municipios para financiar la etapa interregional de los 34º Juegos Bonaerenses, cuya Final Provincial se llevará a cabo en Mar del Plata del 12 al 17 de octubre. La medida, formalizada a través de la resolución 2097, establece la entrega de aportes no reintegrables a ocho distritos que serán sede de la competencia durante este mes de septiembre. Los fondos están destinados a cubrir los gastos de organización y deberán ser rendidos ante el Tribunal de Cuentas bonaerense.

Gustavo Patiño presenta su espectáculo multimedia en la Biblioteca Popular

 


El músico jujeño Gustavo Patiño presentará esta noche a las 21 horas en la Biblioteca Popular "Rafael Obligado" su espectáculo multimedia "Pueblo Hermano".

El show, con una duración de 80 minutos, es una propuesta integral que combina música en vivo, canto, danza e imágenes proyectadas. Sobre el escenario, Patiño interpretará canciones propias, ejecutando una gran variedad de instrumentos, y bailará sobre bases musicales que él mismo grabó.

El espectáculo se complementa con una pantalla gigante en la que se proyectan imágenes filmadas en distintos paisajes de Jujuy, enriquecidas con aportes de artistas de diversas disciplinas como la pintura, la escultura, la danza y la poesía.

Con una trayectoria de más de 40 años, Patiño cuenta con 18 discos, 3 DVD y numerosos videoclips editados. Sus giras lo han llevado por todo el país y por países como Chile, Bolivia, Brasil, Holanda, Francia y España, donde residió durante cinco años. Ha compartido escenarios y grabaciones con reconocidos artistas como Mercedes Sosa y Shakira, además de desempeñarse como productor y musicalizador en distintos proyectos.

Las entradas anticipadas pueden adquirirse en la biblioteca o contactando a Carlos Blanco al 3329-510532.