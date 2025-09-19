Gustavo Patiño presenta su espectáculo multimedia en la Biblioteca Popular

El músico jujeño Gustavo Patiño presentará esta noche a las 21 horas en la Biblioteca Popular "Rafael Obligado" su espectáculo multimedia "Pueblo Hermano".

El show, con una duración de 80 minutos, es una propuesta integral que combina música en vivo, canto, danza e imágenes proyectadas. Sobre el escenario, Patiño interpretará canciones propias, ejecutando una gran variedad de instrumentos, y bailará sobre bases musicales que él mismo grabó.

El espectáculo se complementa con una pantalla gigante en la que se proyectan imágenes filmadas en distintos paisajes de Jujuy, enriquecidas con aportes de artistas de diversas disciplinas como la pintura, la escultura, la danza y la poesía.

Con una trayectoria de más de 40 años, Patiño cuenta con 18 discos, 3 DVD y numerosos videoclips editados. Sus giras lo han llevado por todo el país y por países como Chile, Bolivia, Brasil, Holanda, Francia y España, donde residió durante cinco años. Ha compartido escenarios y grabaciones con reconocidos artistas como Mercedes Sosa y Shakira, además de desempeñarse como productor y musicalizador en distintos proyectos.

Las entradas anticipadas pueden adquirirse en la biblioteca o contactando a Carlos Blanco al 3329-510532.