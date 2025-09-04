Gremios se reunieron con Salazar y apoyaron la lista de Fuerza Patria

Dirigentes de gremios de distintos sectores mantuvieron el martes un encuentro con el Intendente Municipal Cecilio Salazar.

En la reunión se analizó el impacto de las políticas nacionales en la pérdida de empleos en la región y la pérdida del poder adquisitivo del salario.

Participaron referentes del Sindicato de Trabajadores Municipales, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el Sindicato de Trabajadores de la Educación (SUTEBA), la Unión Obreros de la Construcción (UOCRA), Camioneros y la mayor parte de los sindicatos portuarios.

Durante el encuentro, los gremialistas expresaron su apoyo a la lista de candidatos a concejales y consejeros escolares de Fuerza Patria, que encabezan Valentín Bravo, Candelaria Cuscuela y el Secretario de Gobierno y también dirigente de SMATA, Martín Baraybar.