Gendarmería no deja ingresar a la prensa en algunos centros de votación

A pesar de hacer realizado todos los trámites correspondientes con anticipación, Gendarmería impide el ingreso de la prensa a algunos centros de votación del partido de San Pedro.

La periodista Natalia Romero manifestó que la fuerza le prohibió acceder a las escuelas habilitadas para votar de Río Tala. Lo mismo ocurrió en algunos establecimientos de San Pedro.

El inconveniente se generó a pesar de que se realizaron todos los trámites necesarios para que los medios que trabajan en la transmisión conjunta puedan cubrir la jornada electoral.



