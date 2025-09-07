Gendarmería no deja ingresar a la prensa en algunos centros de votación

Analía Corvino, candidata en tercer lugar a diputada por la Libertad Avanza por la segunda sección electoral, emitió su voto en la Escuela 6 y advirtió algunas situaciones que consideró irregulares dentro de los centros de votación “Como sabemos que pasa siempre, hay situaciones que no deben pasar en las escuelas pero se ve que hay gente preocupada desde tempano por si pierde y quieren hacer daño desde temprano y generan un malestar tanto en la gente que va a votar como con los fiscales que están en las mesas”, señaló.
A pesar de hacer realizado todos los trámites correspondientes con anticipación, Gendarmería impide el ingreso de la prensa a algunos centros de votación del partido de San Pedro.La periodista Natalia Romero manifestó que la fuerza le prohibió acceder a las escuelas habilitadas para votar de Río Tala. Lo mismo ocurrió en algunos establecimientos de San Pedro.
El inconveniente se
generó a pesar de que se realizaron todos los trámites necesarios para que los
medios que trabajan en la transmisión conjunta puedan cubrir la jornada
electoral.
