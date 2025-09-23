Financiamiento municipal para apoyar a una huerta comunitaria en Gobernador Castro

La Municipalidad de San Pedro, a través de un trabajo conjunto de diversas secretarías, acompañó la presentación de una solicitud de financiamiento para la Huerta Comunitaria La Gloriosa, ubicada en la localidad de Gobernador Castro. El objetivo es fortalecer esta iniciativa que constituye un importante pilar para la economía de varias familias locales.

La gestión, que se realizó ante el Banco para Abastecimiento de Insumos Agropecuarios (BAIA), busca conseguir los recursos necesarios para ampliar la superficie de siembra y optimizar la producción de hortalizas. Participaron en el acompañamiento representantes de la Secretaría de Producción, Industria y Comercio, a cargo de Ariel Álvarez; la Secretaría de Modernización y Coordinación, liderada por Luciano Arias, y la Delegación de Gobernador Castro, bajo la dirección de Ernesto Luchesi.

La huerta, que se desarrolla de manera sostenida con el apoyo de programas como ProHuerta del INTA, produce alimentos de estación y promueve la participación de la comunidad en el trabajo de la tierra. Según informaron las autoridades, con este nuevo paso se busca consolidar el proyecto, mejorar su rentabilidad y asegurar la continuidad de un espacio de desarrollo económico y social para la comunidad de Gobernador Castro.



