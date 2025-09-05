Finalizó el tercer servicio de alarma para control de heladas del INTA con temperaturas bajo cero

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de San Pedro informó este viernes que, a las 6:10, concluyó el tercer “Servicio de alarma para control de heladas” de la campaña, en una madrugada marcada por temperaturas bajo cero que afectaron a la región frutícola.

Desde las 3:00, los registros se mantuvieron en valores negativos, alcanzando un primer mínimo de -1,3 grados a las 4:50, en un período sin viento. El cierre del servicio se produjo con -1,6 grados.

En la estación de Río Tala se observó un comportamiento similar, aunque las marcas bajo cero comenzaron a verificarse recién a partir de las 4:50.

La salida del sol está prevista para las 7:11, y el organismo advirtió que, de mantenerse la calma del viento, las temperaturas podrían continuar descendiendo incluso por debajo del valor de cierre.

Los detalles de la jornada, junto con gráficos de temperatura a 1,5 metros y viento, se encuentran disponibles en el informe técnico difundido por el INTA San Pedro: https://bit.ly/SACH2025_0905 .