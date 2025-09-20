Feria de Emprendedores y música en La Buena Moza este domingo

La Feria de Emprendedores llega este domingo 21 de septiembre a La Buena Moza, ofreciendo una jornada que fusiona la exposición de productos locales con el entretenimiento. El evento, que se realizará a partir de las 11 horas en el predio de la ex panadería, contará con entrada libre y gratuita.

El encuentro también incluirá un servicio de cantina a cargo del Club 12 de Octubre y la participación de la Escuela de Baile Comercial.

En el cierre, los asistentes podrán disfrutar de la música en vivo con "El León Talense".

Para quienes deseen asistir y no cuenten con movilidad, la Secretaría de Turismo informó que se pueden anotar para el traslado en las oficinas ubicadas en Liniers 15.