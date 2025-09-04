Entregaron becas a Centros de Jubilados en el marco del programa Mayores Bonaerenses Activos

La Municipalidad de San Pedro realizó una nueva entrega de becas destinadas a Centros de Jubilados de la ciudad y localidades, en el marco del programa, que impulsa el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires.

En esta oportunidad, la recorrida incluyó los Centros de Jubilados de Vuelta de Obligado y Río Tala, donde se oficializó la asignación de becas mensuales de $40.000 por 18 meses. En Obligado se otorgaron 15 becas, mientras que en Tala fueron entregadas 10, con el objetivo de cubrir gastos de servicios, alimentos, materiales para actividades y diversos elementos que fortalecen el funcionamiento de las instituciones.

Las asignaciones se suman a las entregas ya concretadas en ely en el, donde se habían distribuido 20 becas en cada institución. Con esta nueva instancia, el total de becas otorgadas en San Pedro asciende a

De la actividad participaron la directora de Adultos Mayores, Silvia Triñanes; el secretario de Desarrollo de la Comunidad, Walter Sánchez; la directora de Promoción de los Derechos de las Personas Mayores del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Ailén Guzzo; la coordinadora regional de Políticas Sociales, Cecilia Silva; el delegado de Río Tala, Walter Díaz; y el subdelegado de Vuelta de Obligado, Hugo Borda.

Durante el encuentro, los funcionarios resaltaron la importancia del acompañamiento a estas entidades, que se desarrolla en articulación con la Provincia de Buenos Aires, encabezada por el gobernador, a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de



