Candela Basaldúa representará a la Argentina en el Sudamericano U20 de Lima

  La joven atleta Candela Basaldúa  fue seleccionada para integrar la delegación argentina que participará en el Campeonato Sudamericano U20 de Atletismo , que tendrá lugar en Lima, Perú, los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Basaldúa, quien se formó en la Escuela Municipal de Atletismo que tiene sede en el Estadio Municipal, fue convocada oficialmente por la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) para formar parte del equipo nacional junto a otros 22 deportistas.

Emotivo acto por el 50° aniversario de la Casa del Niño “El Amanecer"

Con un emotivo acto cargado de recuerdos y alegría, la comunidad de San Pedro celebró este lunes el 50° aniversario de la Casa del Niño “El Amanecer”, una institución educativa municipal que, desde hace cinco décadas, acompaña el desarrollo integral de niños y niñas en el barrio Las Canaletas.

La jornada reunió a estudiantes, docentes, exintegrantes, familias y vecinos, quienes compartieron un festejo que puso en valor la historia y el presente de esta emblemática casa educativa. Representando al intendente Cecilio Salazar, participaron miembros del gabinete municipal, entre ellos el secretario de Gobierno, Martín Baraybar; el director de Educación, Alan Ocampo; y la directora de la institución, Marina Giselle Ordoñez.

El acto comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino y continuó con el descubrimiento de una placa conmemorativa que recuerda el medio siglo de trabajo comunitario. Las autoridades presentes brindaron palabras alusivas, destacando el compromiso sostenido a lo largo de los años y la importancia de la institución en la vida de muchas generaciones.

Uno de los momentos más significativos fue la presentación de la nueva bandera institucional, confeccionada colectivamente junto a la comunidad, símbolo de identidad y pertenencia. La celebración incluyó además intervenciones artísticas a cargo de los alumnos y culminó con el tradicional corte de torta de cumpleaños.

Desde la Municipalidad de San Pedro felicitaron a la Casa del Niño “El Amanecer” por su trayectoria y agradecieron a toda su comunidad educativa “por estos 50 años de compromiso y trabajo, que son orgullo de la historia de nuestra ciudad”.