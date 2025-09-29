Emotivo acto por el 50° aniversario de la Casa del Niño “El Amanecer"

La joven atleta Candela Basaldúa fue seleccionada para integrar la delegación argentina que participará en el Campeonato Sudamericano U20 de Atletismo , que tendrá lugar en Lima, Perú, los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Basaldúa, quien se formó en la Escuela Municipal de Atletismo que tiene sede en el Estadio Municipal, fue convocada oficialmente por la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) para formar parte del equipo nacional junto a otros 22 deportistas.
El acto comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino y continuó con el descubrimiento de una placa conmemorativa que recuerda el medio siglo de trabajo comunitario. Las autoridades presentes brindaron palabras alusivas, destacando el compromiso sostenido a lo largo de los años y la importancia de la institución en la vida de muchas generaciones.
Desde la Municipalidad de San Pedro felicitaron a la Casa del Niño “El Amanecer” por su trayectoria y agradecieron a toda su comunidad educativa “por estos 50 años de compromiso y trabajo, que son orgullo de la historia de nuestra ciudad”.
