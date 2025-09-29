Emotivo acto por el 50° aniversario de la Casa del Niño “El Amanecer"

Con un emotivo acto cargado de recuerdos y alegría, la comunidad de San Pedro celebró este lunes el 50° aniversario de la Casa del Niño “El Amanecer”, una institución educativa municipal que, desde hace cinco décadas, acompaña el desarrollo integral de niños y niñas en el barrio Las Canaletas.

La jornada reunió a estudiantes, docentes, exintegrantes, familias y vecinos, quienes compartieron un festejo que puso en valor la historia y el presente de esta emblemática casa educativa. Representando al intendente Cecilio Salazar, participaron miembros del gabinete municipal, entre ellos el secretario de Gobierno, Martín Baraybar; el director de Educación, Alan Ocampo; y la directora de la institución, Marina Giselle Ordoñez.

El acto comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino y continuó con el descubrimiento de una placa conmemorativa que recuerda el medio siglo de trabajo comunitario. Las autoridades presentes brindaron palabras alusivas, destacando el compromiso sostenido a lo largo de los años y la importancia de la institución en la vida de muchas generaciones.

Uno de los momentos más significativos fue la presentación de la nueva bandera institucional, confeccionada colectivamente junto a la comunidad, símbolo de identidad y pertenencia. La celebración incluyó además intervenciones artísticas a cargo de los alumnos y culminó con el tradicional corte de torta de cumpleaños.

Desde la Municipalidad de San Pedro felicitaron a la Casa del Niño “El Amanecer” por su trayectoria y agradecieron a toda su comunidad educativa “por estos 50 años de compromiso y trabajo, que son orgullo de la historia de nuestra ciudad”.