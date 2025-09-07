Emergencia y secuestro de arma de fuego

Personal policial acudió en la noche del sábado a la calle Libertad al 1500, alertado por una llamada al 911 sobre un hombre de 29 años, paciente con un cuadro psiquiátrico, que presentaba un comportamiento agresivo.

Ante la situación, los efectivos intervinieron de manera controlada y preventiva, logrando contener al individuo. Durante el procedimiento, se le incautó una escopeta calibre 16 sin municiones. El arma de fuego quedó bajo resguardo de las autoridades.

En el lugar, profesionales del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME 107) asistieron y contuvieron al joven.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 7, a cargo del caso por el secuestro del arma, ordenó notificar a la madre del paciente, una mujer de 46 años, quien era la única conviviente presente. La mujer no pudo acreditar la propiedad ni la documentación del arma, por lo que fue notificada por el delito de "tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil". La escopeta no presentaba impedimento legal previo.