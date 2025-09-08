Elecciones: Uno por uno, los resultados en cada escuela y centro de votación

Los datos difundidos por la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires permitieron contar con un detalle discriminado de los resultados.

El escrutinio provisorio, con el 100 % de las mesas contabilizadas, confirma que La Libertad Avanza ganó en todas las escuelas y centros de votación de la ciudad de San Pedro:

En Santa Lucía, Fuerza Patria se impuso por escasa diferencia en la Escuela 22, aunque La Libertad Avanza sacó 7 puntos de diferencia en la Escuela 26.

En cambio, en la Escuela 23 de Pueblo Doyle se impuso Fuerza Patria.

Gobernador Castro fue claramente para Fuerza Patria, con más de 20 puntos de ventaja sobre LLA en la Escuela 35 y 32 puntos en el Instituto Santa María.

También Río Tala acompañó a la lista del oficialismo, con 8 puntos de ventaja.

En la Escuela 20 de Villa Sarita, La Libertad Avanza obtuvo su mayor diferencia y Fuerza Patria quedó tercero.

También la diferencia para la nómina de Ariel Rey fue amplia en la Escuela 39 del paraje La Ideal.

En el barrio Estación (Escuela 10) también se impuso la nómina libertaria por 18 puntos.