Elecciones: oficializaron los montos que cobrarán los policías afectados y las autoridades de mesa

El gobierno bonaerense, a través del Decreto 2197/25, oficializó el pago de un viático de 75.000 pesos para los casi 30.000 efectivos de la Policía Bonaerense que prestarán servicio en el Comando Electoral para las elecciones del próximo domingo 7 de septiembre.

Según la resolución firmada por el gobernador Axel Kicillof, el Ministerio de Seguridad abonará este monto a todo el personal policial, sin distinción de jerarquía, que preste servicios efectivos durante el sábado y el domingo para garantizar la seguridad de los comicios.

El Comando Electoral Provincial, a cargo de Javier Alonso, estará conformado por un total de 34.778 efectivos. De ese total, 28.778 pertenecen a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, mientras que los restantes 6.000 son de fuerzas federales.

La misión principal de este cuerpo es "la preservación de la seguridad integral del acto eleccionario", lo que incluye la vigilancia de los locales de votación, el resguardo del orden público, la custodia de urnas y la documentación electoral.

En tanto, el gobierno provincial también estableció un viático de 40.000 pesos para las autoridades de mesa que colaboren en el proceso. Aquellos que hayan participado de las actividades de capacitación de la Junta Electoral bonaerense, podrán sumar un premio extra de 40.000 pesos, totalizando 80.000 pesos. Por su parte, los delegados designados para los locales de votación percibirán un viático de 120.000 pesos.