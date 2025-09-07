Elecciones 2025: Los medios de San Pedro se unen en una transmisión conjunta de radio y televisión

Nuevamente, los medios de San Pedro unificaron su trabajo para brindar un completo seguimiento de todas las alternativas de las elecciones.

A las 8 de la mañana comenzó una transmisión conjunta de radio y televisión, con móviles en vivo, testimonios de los votantes y entrevistas a los candidatos en el momento en que emiten su voto.

Por la tarde, a las 17.30 horas, se iniciará un programa especial que se extenderá hasta que se conozcan los resultados que definirán las nuevas composiciones del Concejo Deliberante y el Consejo Escolar. Minuto a minuto, desde cada centro de votación, se conocerán los detalles del escrutinio, al tiempo que periodistas apostados en los búnker de los partidos recogerán la palabra de los protagonistas.

La transmisión puede seguirse en vivo a través de La Radio 92.3, APA Radio San Pedro, SolTV (canales 7, 80.1 y 542 de Flow), La Nueva República (Río Tala), FM RA (Gobernador Castro), YouTube y redes sociales. Además, la cobertura incluye a periodistas de El Diario de San Pedro, El Imparcial, Crónica San Pedro, Noticias San Pedro, Norte Bonaerense, El Clásico Deportes y cronistas independientes en distintos puntos de San Pedro, Santa Lucía y Pueblo Doyle.