Elecciones 2025: Las 14 listas para Diputados en la Segunda Sección

Con más de 600 mil potenciales votantes habilitados, la Segunda Sección Electoral elige 11 Diputados Provinciales para la renovación del Congreso Bonaerense.

La región que integra San Pedro también comprende a los partidos de Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Colón, Exaltación de la Cruz, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Nicolás y Zárate.

Además de las 9 listas locales (ver nota) los sampedrinos se encontrarán, al ingresar al cuarto oscuro con otras boletas que no llevan candidatos a concejales, pero si a legisladores provinciales.

Estas son las listas de Diputados seccionales, con sus primeros candidatos y los sampedrinos que se presentan:

* Lista 0091 - Espacio Abierto para el Desarrollo: Manuel Passaglia

* Lista 0959 - Movimiento Avanzada Socialista: Florencia Beatriz González

* Lista 0963 - Frente Patriota Federal: Verónica Karina Gutiérrez

* Lista 0974 - Política Obrera: Ademar Marabert (San Pedro)

* Lista 0980 - Tiempo de Todos: Ramón Roberto Quintana

* Lista 1003 - Construyendo Porvenir: Gabriel Alejandro Gavier

* Lista 1006 - Partido Libertario: Juan Pablo Casañas Onganía

* Lista 1008 - Valores Republicanos: Héctor Ariel Gonnet

* Lista 2200 - Fuerza Patria: Diego Eduardo Nanni

* Lista 2202 - Es con Vos, es con Nosotros: Roberto Eduardo Damboriana

* Lista 2203 - Frente de Izquierda y los Trabajadores: Jorge Alberto Nuñez

* Lista 2206 - La Libertad Avanza: Natalia Miriam Blanco (3a la sampedrina Analía Corvino)

* Lista 2208 - Unión Liberal: Luciano Emanuel Busso

* Lista 2209- Unión y Libertad: Constanza Moragues Santos



