El tango más triste: Murió Oscar Abeledo, símbolo de la radiofonía y principal difusor de la música ciudadana

Oscar Abeledo, uno de los máximos símbolos de la radiofonía en San Pedro, falleció a los 89 años.

Como creador y conductor durante más de cinco décadas del programa "Senderos de tango", en APA Radio San Pedro, fue el principal difusor de la música ciudadana en la zona. Cada noche, sus fieles oyentes pudieron encontrar pequeñas perlas de una discoteca construida con paciencia durante toda su vida, que incluía una de las más completas colecciones de versiones de La Cumparsita.

Para quienes comenzaban en la radio, "Senderos de tango" fue la primera escala de una carrera que, en muchos casos, aún continúa. Locutores, infomativistas, operadores y editores aprendieron el oficio poniendo a prueba la paciencia del más experimentado, que siempre estaba dispuesto a brindar un consejo.

Sus compañeros de todos estos años lo recordarán llegando puntualmente a horario y en bicicleta, aún cuando en el garaje de su casa dejaba un automóvil que luego todos querían comprar por su impecable estado.

Trabajador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), fue también un pionero en la difusión de las actividades del organismo.

El 18 de abril de 2013, Abeledo recibió un gran homenaje con un programa especial de APA, en vivo desde la Sociedad Italiana, con motivo de cumplirse 40 años de "Senderos...". Rodeado de reconocidos grupos y solistas de tango, y gran parte de sus radioescuchas, Oscar no ocultó su emoción y agradecimiento.

En noviembre de ese mismo año recibió una distinción del Concejo Deliberante por su trayetoria, y el 25 de Julio de 2017 fue reconocido por la Municipalidad.

Los restos de Oscar Abeledo con velados hasta las 20 horas en la sala 1 del Centro de Servicios Sociales de Secchi, en Belgrano 1016.