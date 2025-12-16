Voraz incendio en Celupaper: intenso trabajo de Bomberos Voluntarios

Un incendio afectó esta noche, poco antes de las 22, un sector de depósito de la fábrica Celupaper, provocando importantes destrozos.

El voraz siniestro podría haberse iniciado en forma intencional, según indicaron vecinos de la zona, que incluso hablaron de la posibilidad de que un grupo de jóvenes haya arrojado algún elemento incendiario hacia un sector en donde había papel suelto.

Fotos gentileza Cesar Cejas

Cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajan intensamente para controlar el avance de las llamas, en predio con gran cantidad de material combustible.



