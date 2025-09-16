El Subsecretario de Deportes presente en la segunda jornada de los interregionales de los Juegos Bonaerenses

Con la participación de jóvenes deportistas de diferentes municipios de la provincia, la ciudad de San Pedro fue sede hoy de la segunda jornada de las competencias, una instancia clave en el camino a la final en Mar del Plata.

Los encuentros se disputaron en diversas sedes deportivas de la ciudad: los partidos de fútbol 7 y fútbol 11 se jugaron en el Club Mitre; fútbol 5, fútbol playa y vóley en el Club Náutico; futsal en el Estadio Municipal y cestoball en el Club Independencia.

El Subsecretario de Deportes de la Provincia de Buenos Aires,, estuvo presente en la jornada y recorrió los distintos escenarios deportivos, acompañado por el Secretario de Turismo, Cultura, Deportes y Educación de San Pedro,, y el Director de Deportes local,

Tras el cierre de las competencias, se confirmaron los equipos sampedrinos que lograron el pase a la gran final provincial.

Sumándose a las clasificaciones obtenidas en la primera jornada del lunes 15, que incluyeron a los equipos de sófbol, básquet y rugby, San Pedro aseguró hoy su participación en nuevas disciplinas:

Fútbol playa (sub 18 masculino libre)

Futsal (sub 16 masculino escolar)

Fútbol 11 (femenino, categorías sub 18 y sub 14)

De esta manera, la delegación de San Pedro se prepara para una destacada representación en la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2025, que se llevará a cabo en la ciudad de Mar del Plata.