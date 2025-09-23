El Rincón de los Gauchos celebrará su 40° aniversario con jineteada, desfile y premios millonarios

San Pedro será sede el domingo 28 de septiembre de uno de los encuentros tradicionalistas más importantes de la provincia de Buenos Aires, con motivo del 40° aniversario del Rincón de los Gauchos.

La jornada, auspiciada por la Municipalidad de San Pedro, incluirá desde las 10 la concentración de paisanos en el campo de fiesta y el posterior desfile por las calles céntricas. El acto central se realizará en Mitre y 3 de Febrero, con la actuación del ballet folclórico “Florcita de Cedrón”.

A las 14 comenzará la jineteada con bastos y encimera, y a las 17 se disputará el “Broche de Oro” categoría cuero tendido con 12 caballos seleccionados. En total se repartirán 2 millones de pesos en premios para los jinetes.

Los reservados para las montas especiales del broche de oro serán serán “El Arisco”, de Rionda; “El Abrojo”, de Batalla; “La Tucumana”, de Sosa; y “El Peoncito”, de Retondo.

El evento contará además con la presencia de siete de las mejores tropillas del país, entre ellas “Los Ariscos” (Santa Fe), “Los Intocables” (Buenos Aires), “La Argentina” (Roque Pérez) y “Los Don Roberto” (San Pedro).

La animación estará a cargo de Lucas Arce, Iván Hofstetter y Miguel Gómez, junto al payador Javier Formoso. La entrada general tendrá un valor de 17 mil pesos y habrá servicio de cantina y venta de costillares al asador.