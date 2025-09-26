Un auto robado en San Pedro fue recuperado desmantelado en San Nicolás

Un automóvil Fiat Uno modelo 1994, que había sido sustraído en la ciudad de San Pedro, fue hallado completamente desmantelado en un domicilio de San Nicolás tras una investigación de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local. Un hombre fue notificado en el marco de una causa por encubrimiento. ​El hecho se inició el pasado 22 de septiembre, cuando un joven denunció en la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro la desaparición de su vehículo. Según el damnificado, había dejado el automóvil estacionado cerca del Hospital SADIV el día 17 del mismo mes, al ser internado por una afección de salud. Al recibir el alta el día 22, constató que el rodado había sido robado. ​Tareas de inteligencia y allanamiento ​Tras la denuncia, se inició una Investigación Penal Preparatoria (IPP) caratulada como "Hurto Automotor", con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11. Personal de la DDI de San Pedro se abocó a las tareas investigativas...

El HCD aprobó una ordenanza para el cuidado y uso responsable del agua


 En una Sesión Ordinaria con un marcado foco en la agenda ambiental y social, el Concejo Deliberante de San Pedro aprobó este jueves 25 de septiembre la ordenanza “Cuidemos el Agua: Cada Gota Suma”, una iniciativa destinada a crear conciencia sobre el uso responsable del agua potable y el compromiso con el ambiente.

La sesión, que contó con la presencia de público y concejales electos que se acercaron al recinto por primera vez, sesionó en un clima que buscó reforzar la convivencia vecinal y la cultura independiente de la ciudad.

El proyecto de ordenanza 5408/25 fue impulsado por el concejal Martín Rivas (Acuerdo Ciudadano), quien al inicio de la jornada dio la bienvenida a los presentes. La norma crea un programa anual de concientización que busca generar hábitos responsables en la población, especialmente durante la temporada estival.

El concejal Rivas remarcó que el objetivo central es promover el uso solidario del servicio, fundamentalmente frente al aumento del consumo que se registra con el llenado de piletas.

“El agua no es infinita y cada gota cuenta. Este programa busca generar hábitos responsables, especialmente en verano, darle una herramienta al Departamento Ejecutivo para que sea más eficiente en este tema, pero que no reemplaza su obligación de garantizar calidad y distribución ni de contestar los informes como el de la obra del Tanque Copa”, sostuvo Rivas.

La ordenanza establece que la campaña de concientización será desarrollada por las secretarías de Obras y Servicios Públicos, Salud, Turismo, Cultura y Deportes, e involucra a la Dirección de Comisiones de Fomento. El programa prevé la difusión de material en medios de comunicación, redes sociales y folletería.

Entre los puntos clave del programa, la ordenanza recomienda a los vecinos medidas para evitar el recambio continuo del agua de las piletas, tales como:

  • El uso de cloro en pastillas o líquido, y otros productos químicos específicos (alguicidas y decantadores) para su mantenimiento.

  • Tapar la pileta con un cubre piletas después de su uso.

  • Reutilizar el agua de la renovación para riego de césped, plantas o limpieza hogareña.

  • Mantener en condiciones canillas y conexiones para evitar el desperdicio.