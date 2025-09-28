El HCD aprobó su anteproyecto del presupuesto 2026 por más de $1.000 Millones

El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de San Pedro aprobó en su última sesión el Anteproyecto de Presupuesto de Gastos correspondiente al Ejercicio Económico 2026. El monto total del presupuesto fijado para el Departamento Deliberativo asciende a $1.012.370.600,74 (mil doce millones trescientos setenta mil seiscientos con setenta y cuatro centavos)
El proyecto de Comunicación fue impulsado por el Presidente del HCD, Pablo Osvaldo Vlaeminck
Destino de los Gastos
El presupuesto, que se financia a través del Tesoro Municipal
Otros rubros contemplados en el anteproyecto incluyen:
Bienes de consumo: $24.900.000,00, que incluye productos alimenticios, textiles, vestuario, productos químicos y combustibles
.
Servicios no personales: $29.059.623,71, destinados a servicios básicos, mantenimiento, limpieza, y servicios técnicos y profesionales
.
Bienes de uso: $10.000.000,00, asignados a maquinaria y equipo
.
Según el Formulario I – Política Presupuestaria del HCD, las acciones para el Ejercicio 2026 están orientadas a la función de legislar
Asimismo, se destaca la colaboración con la Cacique Clara Romero en su rol de Presidenta Honoraria de la "Mesa Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas para Derechos Humanos"
El anteproyecto aprobado será ahora remitido al Departamento Ejecutivo para su consideración en la elaboración del Presupuesto General de la Comuna