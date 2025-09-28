El HCD aprobó su anteproyecto del presupuesto 2026 por más de $1.000 Millones

El monto total del presupuesto fijado para el Departamento Deliberativo asciende a

(mil doce millones trescientos setenta mil seiscientos con setenta y cuatro centavos)

El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de San Pedro aprobó en su última sesión elcorrespondiente al

El proyecto de Comunicación fue impulsado por el Presidente del HCD, Pablo Osvaldo Vlaeminck , en cumplimiento con lo establecido por la Ley Orgánica Municipal y el Reglamento de Contabilidad de la Provincia de Buenos Aires, que exige la presentación del anteproyecto al Departamento Ejecutivo antes del 1º de octubre de cada año .

Destino de los Gastos

El presupuesto, que se financia a través del Tesoro Municipal , está enfocado en la Coordinación y Gestión de Tareas Legislativas . La mayor parte del crédito aprobado se destina a Gastos en Personal, sumando un total de $948.410.977,03 .

Otros rubros contemplados en el anteproyecto incluyen:

Bienes de consumo: $24.900.000,00, que incluye productos alimenticios, textiles, vestuario, productos químicos y combustibles .

Servicios no personales: $29.059.623,71, destinados a servicios básicos, mantenimiento, limpieza, y servicios técnicos y profesionales .

Bienes de uso: $10.000.000,00, asignados a maquinaria y equipo .

Según el Formulario I – Política Presupuestaria del HCD, las acciones para el Ejercicio 2026 están orientadas a la función de legislar . El Concejo Deliberante busca continuar con sus objetivos de apertura hacia la comunidad , manteniendo la Banca Abierta para la participación ciudadana y promoviendo la interrelación con estudiantes a través del Concejo Deliberante Escolar de San Pedro .

Asimismo, se destaca la colaboración con la Cacique Clara Romero en su rol de Presidenta Honoraria de la "Mesa Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas para Derechos Humanos" .

El anteproyecto aprobado será ahora remitido al Departamento Ejecutivo para su consideración en la elaboración del Presupuesto General de la Comuna