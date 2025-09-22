El HCD aprobará el proyecto de Rivas para un programa de uso responsable del agua

El Concejo Deliberante tratará este jueves un proyecto de ordenanza para crear el programa anual “Cuidemos el Agua: Cada Gota Suma”, una iniciativa que busca concientizar a la población sobre el uso responsable de ese recurso, especialmente durante los meses de calor.

La iniciativa, presentada por el concejal Martín Rivas de Acuerdo Ciudadano, ya obtuvo un dictamen favorable y unánime en la Comisión de Servicios Públicos.

La propuesta, surgida en respuesta al aumento del consumo y el derroche de agua en los meses de verano, prevé una serie de campañas de difusión a través de medios locales, redes sociales, folletería y cartelería. El objetivo principal es promover prácticas que contribuyan a un consumo equilibrado del recurso, como el uso de productos de mantenimiento para piletas o la reutilización del agua para riego.

El proyecto remarca que la iniciativa es complementaria a las obligaciones del Departamento Ejecutivo, que es el responsable directo de garantizar la calidad, el acceso y la distribución eficiente del agua en la ciudad. Desde “Acuerdo Ciudadano”, se informó que la propuesta no reemplaza la necesidad de exigir informes oficiales sobre la calidad del agua ni la mejora del servicio en los barrios con deficiencias.

El concejal Rivas destacó que si bien el programa es un paso adelante, no debe ser una excusa para desentenderse de la gestión del agua. Se espera que el tratamiento del proyecto genere un debate productivo en la sesión del jueves, con el fin de avanzar en una gestión ambiental más sostenible para San Pedro.