El Country Music Festival completó otra edición inolvidable

Con decenas de artistas en el escenario para acompañara a Yulie Ruth y las Ruedas del Sur, finalizó esta noche la edición 20 del San Pedro Country Music Festival.

Un domingo a pleno sol permitió que miles de personas colmara, una vez más, el Paseo Público Municipal desde las primeras horas de la mañana.





La jornada que se inició con la quinta versión del encuentro de line dance "All Together" tuvo momentos de altísimo nivel musical, como los protagonizados por el texano Mack Stevens, a los brasileños Countruck Band y los históricos Nobull.

La dimensión internacional de la fiesta se evidenció en los artistas y visitantes llegados desde Tierra del Fuego hasta Salta, y desde Chile hasta Brasil y Uruguay, pero también con las transmisiones en vivo durante todo el domingo de los dos canales de noticias más vistos del país (TN y C5N). La presencia de artistas como Felipe Colombo o el productor del Cosquín Rock José Palazzo con su banda Los Mentidores, confirmó, una vez más, que San Pedro debe cuidar y ayudar a sostener este festival popular, masivo y cada vez más prestigioso.