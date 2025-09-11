Operativo contra el narcomenudeo: secuestran cocaína y un arma de fuego en dos allanamientos

  Dos allanamientos simultáneos realizados ayer en la ciudad de San Pedro permitieron desbaratar un punto de venta de drogas y secuestrar cocaína valuada en más de 2 millones de pesos. La investigación, a cargo de la UFI N° 7 local, culminó con la detención de un hombre sindicado como el principal investigado y la notificación a su pareja por tenencia ilegal de arma de fuego. El operativo, llevado a cabo por la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Nicolás, se concretó luego de varios meses de trabajo de campo. La fiscala a cargo, Viviana Del Valle Viviani, junto al juez de Garantías Ricardo Pratti, autorizaron las diligencias tras recabar pruebas que apuntaban a la comercialización de estupefacientes.

El camión de Pastas y Lácteos de Desarrollo Agrario vuelve a San Pedro y las localidades

 


El Camión de Pastas y Lácteos del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires volverá a recorrer el partido de San Pedro este viernes y sábado, en el marco del programa Mercados Bonaerenses. La iniciativa, impulsada en conjunto con la Municipalidad, busca acercar productos de calidad a precios accesibles a los vecinos.

El recorrido comenzará el viernes 12 de septiembre y se extenderá por las localidades rurales, siguiendo el siguiente cronograma:

  • Río Tala: de 8:30 a 14:00 hs, frente a la Delegación Municipal.

  • Gobernador Castro: de 8:30 a 13:00 hs, frente a la Delegación Municipal.

  • Pueblo Doyle: de 14:00 a 15:30 hs, frente a la plaza.

  • Santa Lucía: de 15:30 a 18:00 hs, frente a la Delegación Municipal.

  • Vuelta de Obligado: de 16:30 a 18:00 hs, en la Plaza Santiago Moreira.

El sábado 13 de septiembre, el camión se ubicará en San Pedro, en la Plaza Constitución, de 8:30 a 14:00 hs.

Las autoridades municipales invitan a los vecinos a acercarse y aprovechar la oportunidad para adquirir alimentos a precios populares, destacando que esta acción "fortalece el consumo local y la economía familiar".