El camión de Pastas y Lácteos de Desarrollo Agrario vuelve a San Pedro y las localidades

Eldel Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires volverá a recorrer el partido de San Pedro este viernes y sábado, en el marco del programa. La iniciativa, impulsada en conjunto con la Municipalidad, busca acercar productos de calidad a precios accesibles a los vecinos.

El recorrido comenzará el viernes 12 de septiembre y se extenderá por las localidades rurales, siguiendo el siguiente cronograma:

Río Tala: de 8:30 a 14:00 hs, frente a la Delegación Municipal.

Gobernador Castro: de 8:30 a 13:00 hs, frente a la Delegación Municipal.

Pueblo Doyle: de 14:00 a 15:30 hs, frente a la plaza.

Santa Lucía: de 15:30 a 18:00 hs, frente a la Delegación Municipal.

Vuelta de Obligado: de 16:30 a 18:00 hs, en la Plaza Santiago Moreira.

El sábado 13 de septiembre, el camión se ubicará en San Pedro, en la Plaza Constitución, de 8:30 a 14:00 hs.

Las autoridades municipales invitan a los vecinos a acercarse y aprovechar la oportunidad para adquirir alimentos a precios populares, destacando que esta acción "fortalece el consumo local y la economía familiar".