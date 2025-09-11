El camión de Pastas y Lácteos de Desarrollo Agrario vuelve a San Pedro y las localidades

- Obtener enlace
El Camión de Pastas y Lácteos del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires volverá a recorrer el partido de San Pedro este viernes y sábado, en el marco del programa Mercados Bonaerenses. La iniciativa, impulsada en conjunto con la Municipalidad, busca acercar productos de calidad a precios accesibles a los vecinos.
El recorrido comenzará el viernes 12 de septiembre y se extenderá por las localidades rurales, siguiendo el siguiente cronograma:
Río Tala: de 8:30 a 14:00 hs, frente a la Delegación Municipal.
Gobernador Castro: de 8:30 a 13:00 hs, frente a la Delegación Municipal.
Pueblo Doyle: de 14:00 a 15:30 hs, frente a la plaza.
Santa Lucía: de 15:30 a 18:00 hs, frente a la Delegación Municipal.
Vuelta de Obligado: de 16:30 a 18:00 hs, en la Plaza Santiago Moreira.
El sábado 13 de septiembre, el camión se ubicará en San Pedro, en la Plaza Constitución, de 8:30 a 14:00 hs.
Las autoridades municipales invitan a los vecinos a acercarse y aprovechar la oportunidad para adquirir alimentos a precios populares, destacando que esta acción "fortalece el consumo local y la economía familiar".
