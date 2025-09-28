El HCD aprobó su anteproyecto del presupuesto 2026 por más de $1.000 Millones

El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de San Pedro aprobó en su última sesión el Anteproyecto de Presupuesto de Gastos correspondiente al Ejercicio Económico 2026 . El monto total del presupuesto fijado para el Departamento Deliberativo asciende a  $1.012.370.600,74 (mil doce millones trescientos setenta mil seiscientos con setenta y cuatro centavos) . El proyecto de Comunicación fue impulsado por el Presidente del HCD,  Pablo Osvaldo Vlaeminck , en cumplimiento con lo establecido por la Ley Orgánica Municipal y el Reglamento de Contabilidad de la Provincia de Buenos Aires, que exige la presentación del anteproyecto al Departamento Ejecutivo antes del 1º de octubre de cada año .

El 20º SPCMF cierra con un All Together multitudinario, Mack Stevens y Yulie Ruth


 La 20º edición del San Pedro Country Music Festival celebra hoy su jornada de cierre con una programación extensa de artistas y actividades. El festival, que se realiza en la Costanera de la ciudad, inició la mañana con el "All Together 5" y prevé culminar esta noche con los shows centrales.

La actividad matutina comenzó con el encuentro de line dance, que reunió a aproximadamente 30 escuelas de esta disciplina de baile provenientes de distintos puntos del país. Los participantes bailaron dos coreografías de manera simultánea sobre la Avenida Costanera.

A partir de las 11:00 horas, el escenario principal dio inicio a su grilla con Cherry Collins, seguido por Sweet Simphony, Motorhome Roll Band, Alex Viera & The Trackers, Cuerdas Calientes, y Los Búfalos Sedientos.

La programación musical se extiende durante toda la tarde con la siguiente grilla


13:30Richard Lake
13:55La Rockabilera del Sur
14:20Pasto Loco
14:45Los Caracoles Suicidas
15:10Hot Pickin' Brothers
15:35Orlando Curti & The Groove Seekers
16:05Angry Zeta

Sobre el final de la tarde se presentan algunos de los números más convocantes de todo el festival.

A las 17:15 horas subirá al escenario Los Mentidores, una banda de blues y rock originaria de Córdoba que, si bien tiene al blues como base, incorpora elementos de country y soul a su repertorio.

Luego, a las 18:00 horas, será el turno de Mack Stevens' Sons of Sam. El artista de Texas, radicado desde hace años en la Argentina, recorrió el mundo con su rockabilly crudo y country influenciado por la escena de Sun Records.

El cierre del festival, programado a las 20:05, estará a cargo de Vane & Yulie Ruth y Las Ruedas del Sur, liderado por el ex bajista de Pappo e integrante del grupo Alakrán, que fue uno de los pioneros del country influenciado por el honky tonk y el western swing.

La clausura definitiva del festival está prevista para las 21:00 horas con una reunión de todos los músicos de la última jornada.