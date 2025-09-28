El 20º SPCMF cierra con un All Together multitudinario, Mack Stevens y Yulie Ruth

La 20º edición delcelebra hoy su jornada de cierre con una programación extensa de artistas y actividades. El festival, que se realiza en la Costanera de la ciudad, inició la mañana con ely prevé culminar esta noche con los shows centrales.

La actividad matutina comenzó con el encuentro de line dance, que reunió a aproximadamente 30 escuelas de esta disciplina de baile provenientes de distintos puntos del país. Los participantes bailaron dos coreografías de manera simultánea sobre la Avenida Costanera.

A partir de las 11:00 horas, el escenario principal dio inicio a su grilla con Cherry Collins, seguido por Sweet Simphony, Motorhome Roll Band, Alex Viera & The Trackers, Cuerdas Calientes, y Los Búfalos Sedientos.

La programación musical se extiende durante toda la tarde con la siguiente grilla



13:30 Richard Lake 13:55 La Rockabilera del Sur 14:20 Pasto Loco 14:45 Los Caracoles Suicidas 15:10 Hot Pickin' Brothers 15:35 Orlando Curti & The Groove Seekers 16:05 Angry Zeta

Sobre el final de la tarde se presentan algunos de los números más convocantes de todo el festival.

A las 17:15 horas subirá al escenario Los Mentidores, una banda de blues y rock originaria de Córdoba que, si bien tiene al blues como base, incorpora elementos de country y soul a su repertorio.

Luego, a las 18:00 horas, será el turno de Mack Stevens' Sons of Sam. El artista de Texas, radicado desde hace años en la Argentina, recorrió el mundo con su rockabilly crudo y country influenciado por la escena de Sun Records.

El cierre del festival, programado a las 20:05, estará a cargo de Vane & Yulie Ruth y Las Ruedas del Sur, liderado por el ex bajista de Pappo e integrante del grupo Alakrán, que fue uno de los pioneros del country influenciado por el honky tonk y el western swing.

La clausura definitiva del festival está prevista para las 21:00 horas con una reunión de todos los músicos de la última jornada.